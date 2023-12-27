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Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/pravoberezhe-1918583415.html
Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в 2024 году
Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2023
Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в 2024 году
Часть Херсонской области на правом берегу Днепра в любом случае будет возвращена, в следующем году эта цель может быть достигнута, считает губернатор региона... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T22:30
2023-12-27T22:30
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
днепр (город)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Часть Херсонской области на правом берегу Днепра в любом случае будет возвращена, в следующем году эта цель может быть достигнута, считает губернатор региона Владимир Сальдо. "Ситуация такова, что пока та часть Херсонской области, которая находится на правом берегу, остается оккупированной. Она по конституции уже является территорией Херсонской области, поэтому в любом случае она будет возвращена. Что бы там кому-то ни хотелось, нам хочется только одного", - сказал Сальдо журналистам. На вопрос, будет ли, по его мнению, результат достигнут в следующем году, он высказался положительно. "Я думаю, что это обязательно будет достигнуто", - ответил он.
https://ria.ru/20231227/zavershenie-1918506391.html
херсонская область
днепр (город)
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херсонская область , владимир сальдо, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Днепр (город)
Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в 2024 году

Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в следующем году

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Часть Херсонской области на правом берегу Днепра в любом случае будет возвращена, в следующем году эта цель может быть достигнута, считает губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Ситуация такова, что пока та часть Херсонской области, которая находится на правом берегу, остается оккупированной. Она по конституции уже является территорией Херсонской области, поэтому в любом случае она будет возвращена. Что бы там кому-то ни хотелось, нам хочется только одного", - сказал Сальдо журналистам.
На вопрос, будет ли, по его мнению, результат достигнут в следующем году, он высказался положительно.
«
"Я думаю, что это обязательно будет достигнуто", - ответил он.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоДнепр (город)
 
 
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