https://ria.ru/20231227/pravoberezhe-1918583415.html

Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в 2024 году

Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2023

Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в 2024 году

Часть Херсонской области на правом берегу Днепра в любом случае будет возвращена, в следующем году эта цель может быть достигнута, считает губернатор региона... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T22:30

2023-12-27T22:30

2023-12-27T22:30

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

днепр (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222187_708:734:3043:2048_1920x0_80_0_0_2af2f7777af429524dca100c05f5d5cd.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Часть Херсонской области на правом берегу Днепра в любом случае будет возвращена, в следующем году эта цель может быть достигнута, считает губернатор региона Владимир Сальдо. "Ситуация такова, что пока та часть Херсонской области, которая находится на правом берегу, остается оккупированной. Она по конституции уже является территорией Херсонской области, поэтому в любом случае она будет возвращена. Что бы там кому-то ни хотелось, нам хочется только одного", - сказал Сальдо журналистам. На вопрос, будет ли, по его мнению, результат достигнут в следующем году, он высказался положительно. "Я думаю, что это обязательно будет достигнуто", - ответил он.

https://ria.ru/20231227/zavershenie-1918506391.html

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, днепр (город)