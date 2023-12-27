https://ria.ru/20231227/pravoberezhe-1918583415.html
Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в 2024 году
Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2023
Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в 2024 году
Часть Херсонской области на правом берегу Днепра в любом случае будет возвращена, в следующем году эта цель может быть достигнута, считает губернатор региона... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T22:30
2023-12-27T22:30
2023-12-27T22:30
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
днепр (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222187_708:734:3043:2048_1920x0_80_0_0_2af2f7777af429524dca100c05f5d5cd.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Часть Херсонской области на правом берегу Днепра в любом случае будет возвращена, в следующем году эта цель может быть достигнута, считает губернатор региона Владимир Сальдо. "Ситуация такова, что пока та часть Херсонской области, которая находится на правом берегу, остается оккупированной. Она по конституции уже является территорией Херсонской области, поэтому в любом случае она будет возвращена. Что бы там кому-то ни хотелось, нам хочется только одного", - сказал Сальдо журналистам. На вопрос, будет ли, по его мнению, результат достигнут в следующем году, он высказался положительно. "Я думаю, что это обязательно будет достигнуто", - ответил он.
https://ria.ru/20231227/zavershenie-1918506391.html
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222187_1279:725:3043:2048_1920x0_80_0_0_5ccd8eec8849ce192977037bc2da4eda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Днепр (город)
Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в 2024 году
Сальдо: правобережье Херсонской области может быть возвращено в следующем году