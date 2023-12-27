https://ria.ru/20231227/pozharno-spasatelnyy_otryad-1918485370.html

Бирюков: новый пожарно-спасательный отряд начал работу в ТиНАО

Бирюков: новый пожарно-спасательный отряд начал работу в ТиНАО - РИА Новости, 27.12.2023

Бирюков: новый пожарно-спасательный отряд начал работу в ТиНАО

Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:06

2023-12-27T16:06

2023-12-27T16:06

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в ТиНАО. Обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание, с момента присоединения этих территорий в рамках государственной программы "Безопасный город" там были построены и отремонтированы 15 пожарных депо, в которых базируются пожарно-спасательные отряды. С 2012 года численность пожарных и спасателей в этих округах увеличилась более чем в четыре раза, превысив 1,4 тысячи человек, среднее время прибытия к месту происшествия сократилось почти в два раза", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в зоне выезда нового пожарно-спасательного отряда находятся 18 деревень, одно село и 58 садоводческих товариществ поселения Щаповское. "В отряде работают более 80 специалистов, подразделение оснащено современной пожарно-спасательной техникой и всем необходимым для проведения ежедневных занятий и тренировок личного состава. Благодаря появлению пожарного депо в поселении Щаповское время прибытия пожарных и спасателей на место происшествия сократится практические в два раза", - уточнил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 27 декабря. "Пожарно-спасательный гарнизон столицы - это высококлассные профессионалы, которые своей самоотверженной службой не раз доказывали, что им под силу решить задачи любой сложности. Каждый год они спасают тысячи человеческих жизней на пожарах, в ДТП и на водной акватории", - сказал Бирюков.

https://realty.ria.ru/20231226/bezopasnost-1918197506.html

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