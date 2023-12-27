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Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя - РИА Новости, 27.12.2023
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00:12 27.12.2023 (обновлено: 02:34 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/pozdravlenie-1918338836.html
Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя
Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя - РИА Новости, 27.12.2023
Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя
Президент России Владимир Путин поздравил в видеообращении сотрудников МЧС с Днем спасателя, назвав одним из приоритетов их работы обеспечение безопасности... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T00:12
2023-12-27T02:34
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил в видеообращении сотрудников МЧС с Днем спасателя, назвав одним из приоритетов их работы обеспечение безопасности школ, больниц и вузов, а также борьбу с природными пожарами. &quot;Сердечно поздравляю вас с праздником — Днем спасателя. Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду, невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. И всегда в самых сложных условиях действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты&quot;, — сказал Путин в видеообращении.Он добавил, что российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства — в этом году оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и в Сибири, на Дальнем Востоке и Юге России.Президент отметил, что сотрудники МЧС в кратчайшие сроки эвакуировали россиян из опасных районов, в том числе из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Удалось провести множество гуманитарных операций по доставке продовольствия, предметов первой необходимости медикаментов пострадавшим людям не только в нашей стране, но и в других регионах мира, подчеркнул российский лидер."У человеческого горя нет национальности. Благодарю вас за профессионализм и самоотверженность при выполнении поставленных задач", — заявил глава государства. Путин призвал еще более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации любого уровня и сохранить все положительные тенденции, достигнутые службой за последнее время."Одна из ключевых задач — совершенствование работы подразделений МЧС в новых субъектах Федерации. Хочу особо поблагодарить пожарных, спасателей, саперов, которые в непростых условиях многое делают для обеспечения безопасности жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Надо и впредь без промедления решать все возникающие там вопросы", — отметил глава государства.Президент России назвал развитие системы гражданской обороны, в том числе за счет оснащения современной техникой и оборудованием, внедрения цифровых технологий, приоритетом работы МЧС"И, конечно, в поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы профилактики предупреждения и тушения природных пожаров, обеспечения безопасности школ, вузов, больниц, других социальных учреждений, а также мест массового пребывания граждан", — добавил он.
https://ria.ru/20231225/zhelaniya-1917869332.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Общество
Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя

Президент России Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС с Днем спасателя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил в видеообращении сотрудников МЧС с Днем спасателя, назвав одним из приоритетов их работы обеспечение безопасности школ, больниц и вузов, а также борьбу с природными пожарами.
«

"Сердечно поздравляю вас с праздником — Днем спасателя. Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду, невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. И всегда в самых сложных условиях действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты", — сказал Путин в видеообращении.

Он добавил, что российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства — в этом году оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и в Сибири, на Дальнем Востоке и Юге России.
Президент отметил, что сотрудники МЧС в кратчайшие сроки эвакуировали россиян из опасных районов, в том числе из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Удалось провести множество гуманитарных операций по доставке продовольствия, предметов первой необходимости медикаментов пострадавшим людям не только в нашей стране, но и в других регионах мира, подчеркнул российский лидер.
"У человеческого горя нет национальности. Благодарю вас за профессионализм и самоотверженность при выполнении поставленных задач", — заявил глава государства.
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Путин призвал еще более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации любого уровня и сохранить все положительные тенденции, достигнутые службой за последнее время.
"Одна из ключевых задач — совершенствование работы подразделений МЧС в новых субъектах Федерации. Хочу особо поблагодарить пожарных, спасателей, саперов, которые в непростых условиях многое делают для обеспечения безопасности жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Надо и впредь без промедления решать все возникающие там вопросы", — отметил глава государства.
Президент России назвал развитие системы гражданской обороны, в том числе за счет оснащения современной техникой и оборудованием, внедрения цифровых технологий, приоритетом работы МЧС
"И, конечно, в поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы профилактики предупреждения и тушения природных пожаров, обеспечения безопасности школ, вузов, больниц, других социальных учреждений, а также мест массового пребывания граждан", — добавил он.
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