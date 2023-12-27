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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 90 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:13
2023-12-27T14:13
2023-12-27T14:21
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 90 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих и три пикапа", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 90 солдат на Южнодонецком направлении