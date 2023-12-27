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В Польше предупредили о шокирующем "новом порядке" из-за Украины

В Польше предупредили о шокирующем "новом порядке" из-за Украины - РИА Новости, 27.12.2023

В Польше предупредили о шокирующем "новом порядке" из-за Украины

Польша игнорирует интересы своих граждан ради Украины, написал в соцсети X польский журналист Лукаш Важеха. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T05:11

2023-12-27T05:11

2023-12-27T05:11

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Польша игнорирует интересы своих граждан ради Украины, написал в соцсети X польский журналист Лукаш Важеха."Это шокирует. Польское правительство должно прежде всего защищать польских граждан. Но я понимаю, что полиция уже приспособилась к новому порядку и к новой волне вынужденной любви к Украине", — возмутился журналист.Так он отреагировал на публикацию депутата партии "Конфедерация" Рафала Меклера. Политик поделился с читателями историей поляка, на машину которого в пробке напала группа украинских дальнобойщиков. В машине с мужчиной находились его жена и маленькая дочь.Во время инцидента, отметил политик, никто не пострадал. Мужчина обратился в полицию, но представители органов правопорядка отказались разбираться с происшествием из-за отсутствия каких-либо повреждений. Гражданин в беседе с Меклером отметил, что полицейские попытались сделать виноватым именно его.В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.

https://ria.ru/20231227/polsha-1918344935.html

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в мире, украина, польша