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В Испании рассказали, сколько выделят помощи Украине с 2024 по 2027 годы - РИА Новости, 27.12.2023
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21:58 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/pomosch-1918580185.html
В Испании рассказали, сколько выделят помощи Украине с 2024 по 2027 годы
В Испании рассказали, сколько выделят помощи Украине с 2024 по 2027 годы - РИА Новости, 27.12.2023
В Испании рассказали, сколько выделят помощи Украине с 2024 по 2027 годы
Правительство Испании утвердило соглашение с Еврокомиссией (ЕК) о выделении 237,5 миллиона евро на помощь Украине в период с 2024 года по 2027 год, сообщил в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T21:58
2023-12-27T21:58
в мире
украина
испания
хосе мануэль альбарес
еврокомиссия
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МАДРИД, 27 дек – РИА Новости. Правительство Испании утвердило соглашение с Еврокомиссией (ЕК) о выделении 237,5 миллиона евро на помощь Украине в период с 2024 года по 2027 год, сообщил в среду министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. "Сегодня мы утвердили в совете министров соглашение с Европейской комиссией о макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 годы… Правительство утвердило соглашение между Испанией и ЕК для предоставления финансовой помощи Украине на сумму максимум 237,5 миллиона евро в период 2024-2027 годов", - говорится в сообщении в социальной сети X. Кроме того, глава ведомства отметил, что Испания продолжает оказывать твердую поддержку Украине в ее "защите мира, свободы, суверенитета и территориальной целостности".
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в мире, украина, испания, хосе мануэль альбарес, еврокомиссия
В мире, Украина, Испания, Хосе Мануэль Альбарес, Еврокомиссия
В Испании рассказали, сколько выделят помощи Украине с 2024 по 2027 годы

Испании выделит более 237 миллионов евро на помощь Украине с 2024 по 2027 годы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк Испания. Мадрид
 Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Испания. Мадрид. Архивное фото
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МАДРИД, 27 дек – РИА Новости. Правительство Испании утвердило соглашение с Еврокомиссией (ЕК) о выделении 237,5 миллиона евро на помощь Украине в период с 2024 года по 2027 год, сообщил в среду министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
«
"Сегодня мы утвердили в совете министров соглашение с Европейской комиссией о макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 годы… Правительство утвердило соглашение между Испанией и ЕК для предоставления финансовой помощи Украине на сумму максимум 237,5 миллиона евро в период 2024-2027 годов", - говорится в сообщении в социальной сети X.
Кроме того, глава ведомства отметил, что Испания продолжает оказывать твердую поддержку Украине в ее "защите мира, свободы, суверенитета и территориальной целостности".
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В миреУкраинаИспанияХосе Мануэль АльбаресЕврокомиссия
 
 
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