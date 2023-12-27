https://ria.ru/20231227/pomosch-1918580185.html

В Испании рассказали, сколько выделят помощи Украине с 2024 по 2027 годы

В Испании рассказали, сколько выделят помощи Украине с 2024 по 2027 годы - РИА Новости, 27.12.2023

В Испании рассказали, сколько выделят помощи Украине с 2024 по 2027 годы

Правительство Испании утвердило соглашение с Еврокомиссией (ЕК) о выделении 237,5 миллиона евро на помощь Украине в период с 2024 года по 2027 год, сообщил в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T21:58

2023-12-27T21:58

2023-12-27T21:58

в мире

украина

испания

хосе мануэль альбарес

еврокомиссия

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МАДРИД, 27 дек – РИА Новости. Правительство Испании утвердило соглашение с Еврокомиссией (ЕК) о выделении 237,5 миллиона евро на помощь Украине в период с 2024 года по 2027 год, сообщил в среду министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. "Сегодня мы утвердили в совете министров соглашение с Европейской комиссией о макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 годы… Правительство утвердило соглашение между Испанией и ЕК для предоставления финансовой помощи Украине на сумму максимум 237,5 миллиона евро в период 2024-2027 годов", - говорится в сообщении в социальной сети X. Кроме того, глава ведомства отметил, что Испания продолжает оказывать твердую поддержку Украине в ее "защите мира, свободы, суверенитета и территориальной целостности".

https://ria.ru/20231227/finpomosch-1918564890.html

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в мире, украина, испания, хосе мануэль альбарес, еврокомиссия