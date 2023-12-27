https://ria.ru/20231227/pomosch-1918373653.html

Власти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО

Власти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 27.12.2023

Власти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО

Правительство Мурманской области передало в воинские части Северного флота очередную партию дополнительной помощи для участников специальной военной операции,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:03

2023-12-27T10:03

2023-12-27T12:31

надежные люди

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 27 дек – РИА Новости. Правительство Мурманской области передало в воинские части Северного флота очередную партию дополнительной помощи для участников специальной военной операции, сообщил оперштаб региона. "В состав груза входят квадрокоптеры, средства связи, оргтехника и комплектующие к ней", - говорится в сообщении. Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков отметил, что оргтехника необходима для более эффективного управления подразделениями, что помогает сохранить жизни военнослужащих. "Каждую партию мы составляем, исходя из потребностей наших бойцов – кадровых военнослужащих и мобилизованных. Отправка помощи осуществляется на регулярной основе по поручению губернатора Андрея Чибиса и обязательно будет продолжена", – сказал Евменьков.

https://ria.ru/20231226/pirogi-1918202710.html

https://ria.ru/20231227/reb-1918345800.html

мурманская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мурманская область, андрей чибис