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Власти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 27.12.2023
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10:03 27.12.2023 (обновлено: 12:31 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/pomosch-1918373653.html
Власти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО
Власти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 27.12.2023
Власти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО
Правительство Мурманской области передало в воинские части Северного флота очередную партию дополнительной помощи для участников специальной военной операции,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:03
2023-12-27T12:31
надежные люди
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 27 дек – РИА Новости. Правительство Мурманской области передало в воинские части Северного флота очередную партию дополнительной помощи для участников специальной военной операции, сообщил оперштаб региона. "В состав груза входят квадрокоптеры, средства связи, оргтехника и комплектующие к ней", - говорится в сообщении. Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков отметил, что оргтехника необходима для более эффективного управления подразделениями, что помогает сохранить жизни военнослужащих. "Каждую партию мы составляем, исходя из потребностей наших бойцов – кадровых военнослужащих и мобилизованных. Отправка помощи осуществляется на регулярной основе по поручению губернатора Андрея Чибиса и обязательно будет продолжена", – сказал Евменьков.
https://ria.ru/20231226/pirogi-1918202710.html
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Дарья Буймова
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353
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мурманская область, андрей чибис
Надежные люди, Мурманская область, Андрей Чибис
Власти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО

Власти Мурманской области отправили в зону СВО груз с дронами и средствами связи

© Фото оперативного штаба Мурманской областиВласти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО
Власти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО
© Фото оперативного штаба Мурманской области
Власти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 дек – РИА Новости. Правительство Мурманской области передало в воинские части Северного флота очередную партию дополнительной помощи для участников специальной военной операции, сообщил оперштаб региона.
"В состав груза входят квадрокоптеры, средства связи, оргтехника и комплектующие к ней", - говорится в сообщении.
© Фото оперативного штаба Мурманской областиВласти Мурманской области отправили груз с дронами и средствами связи на СВО
Власти Мурманской области отправили груз с дронами и средствами связи на СВО
© Фото оперативного штаба Мурманской области
Власти Мурманской области отправили груз с дронами и средствами связи на СВО
Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков отметил, что оргтехника необходима для более эффективного управления подразделениями, что помогает сохранить жизни военнослужащих.
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26 декабря, 14:52
"Каждую партию мы составляем, исходя из потребностей наших бойцов – кадровых военнослужащих и мобилизованных. Отправка помощи осуществляется на регулярной основе по поручению губернатора Андрея Чибиса и обязательно будет продолжена", – сказал Евменьков.
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Надежные людиМурманская областьАндрей Чибис
 
 
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