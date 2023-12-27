Власти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО
Власти Мурманской области отправили в зону СВО груз с дронами и средствами связи
© Фото оперативного штаба Мурманской областиВласти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО
© Фото оперативного штаба Мурманской области
Власти Мурманской области отправили груз с дронами бойцам в зоне СВО
МУРМАНСК, 27 дек – РИА Новости. Правительство Мурманской области передало в воинские части Северного флота очередную партию дополнительной помощи для участников специальной военной операции, сообщил оперштаб региона.
"В состав груза входят квадрокоптеры, средства связи, оргтехника и комплектующие к ней", - говорится в сообщении.
© Фото оперативного штаба Мурманской областиВласти Мурманской области отправили груз с дронами и средствами связи на СВО
© Фото оперативного штаба Мурманской области
Власти Мурманской области отправили груз с дронами и средствами связи на СВО
Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков отметил, что оргтехника необходима для более эффективного управления подразделениями, что помогает сохранить жизни военнослужащих.
"Каждую партию мы составляем, исходя из потребностей наших бойцов – кадровых военнослужащих и мобилизованных. Отправка помощи осуществляется на регулярной основе по поручению губернатора Андрея Чибиса и обязательно будет продолжена", – сказал Евменьков.