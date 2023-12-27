https://ria.ru/20231227/politsiya-1918514620.html
Полиция во Франции задержала угнанный фургон с мигрантами
Полиция во Франции задержала угнанный фургон с мигрантами - РИА Новости, 27.12.2023
Полиция во Франции задержала угнанный фургон с мигрантами
Полиция французского департамента Па-де-Кале на севере страны задержала угнанный фургон с 26 нелегальными мигрантами, сообщили в среду правоохранители в соцсети РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:16
2023-12-27T17:16
2023-12-27T17:16
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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Полиция французского департамента Па-де-Кале на севере страны задержала угнанный фургон с 26 нелегальными мигрантами, сообщили в среду правоохранители в соцсети X. "Прошлой ночью на автомагистрали A16 полиция заметила фургон с тяжелым грузом, который попытался скрыться при виде нас... 26 мигрантов были обнаружены внутри, фургон числится как украденный", – сказано в сообщении. Отмечается, что мигранты были доставлены в отделение полиции, фургон был эвакуирован. Полиция ведет расследование.
https://ria.ru/20231222/zakon-1917579354.html
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в мире, франция
Полиция во Франции задержала угнанный фургон с мигрантами
Полиция департамента Па-де-Кале задержала угнанный фургон с мигрантами
ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Полиция французского департамента Па-де-Кале на севере страны задержала угнанный фургон с 26 нелегальными мигрантами, сообщили в среду правоохранители в соцсети X.
"Прошлой ночью на автомагистрали A16 полиция заметила фургон с тяжелым грузом, который попытался скрыться при виде нас... 26 мигрантов были обнаружены внутри, фургон числится как украденный", – сказано в сообщении.
Отмечается, что мигранты были доставлены в отделение полиции, фургон был эвакуирован. Полиция ведет расследование.
В Париже сотни человек вышли на протест против закона о миграции