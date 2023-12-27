https://ria.ru/20231227/politsiya-1918514620.html

Полиция во Франции задержала угнанный фургон с мигрантами

Полиция во Франции задержала угнанный фургон с мигрантами - РИА Новости, 27.12.2023

Полиция во Франции задержала угнанный фургон с мигрантами

Полиция французского департамента Па-де-Кале на севере страны задержала угнанный фургон с 26 нелегальными мигрантами, сообщили в среду правоохранители в соцсети РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:16

2023-12-27T17:16

2023-12-27T17:16

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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Полиция французского департамента Па-де-Кале на севере страны задержала угнанный фургон с 26 нелегальными мигрантами, сообщили в среду правоохранители в соцсети X. "Прошлой ночью на автомагистрали A16 полиция заметила фургон с тяжелым грузом, который попытался скрыться при виде нас... 26 мигрантов были обнаружены внутри, фургон числится как украденный", – сказано в сообщении. Отмечается, что мигранты были доставлены в отделение полиции, фургон был эвакуирован. Полиция ведет расследование.

https://ria.ru/20231222/zakon-1917579354.html

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в мире, франция