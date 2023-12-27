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Аэрофлот открыл полеты в Санью (КНР)
Аэрофлот открыл полеты в Санью (КНР) - РИА Новости, 27.12.2023
Аэрофлот открыл полеты в Санью (КНР)
Аэрофлот открыл регулярные полеты из Москвы на курортный остров Хайнань (КНР). Первый рейс авиакомпании SU224 вылетел сегодня с высокой пассажирской загрузкой. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:22
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МОСКВА, 27 дек — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл регулярные полеты из Москвы на курортный остров Хайнань (КНР). Первый рейс авиакомпании SU224 вылетел сегодня с высокой пассажирской загрузкой. В зимнем расписании авиакомпания планирует выполнять полеты из аэропорта Шереметьево в Санью два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Остров Хайнань стал пятым по счету направлением КНР, по которому Аэрофлот выполняет рейсы из Москвы. Также в этом сезоне Группа "Аэрофлот" летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 27 дек — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл регулярные полеты из Москвы на курортный остров Хайнань (КНР). Первый рейс авиакомпании SU224 вылетел сегодня с высокой пассажирской загрузкой.
В зимнем расписании авиакомпания планирует выполнять полеты из аэропорта Шереметьево в Санью два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Остров Хайнань стал пятым по счету направлением КНР, по которому Аэрофлот выполняет рейсы из Москвы. Также в этом сезоне Группа "Аэрофлот" летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.