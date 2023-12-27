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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.12.2023
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08:14 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/pogoda-1918360596.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:14
2023-12-27T08:14
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Облачная погода и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в среду погода в Москве будет определяться заполняющимся, теряющим силу циклоном. "В Москве и окрестностях облачно, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве минус 1 - 3 градусов, в Подмосковье от 0 до минус 5 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северный и северо-западный, несильный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, что пока ниже нормы.
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москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидаются облачная погода и до минус трех градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Облачная погода и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в среду погода в Москве будет определяться заполняющимся, теряющим силу циклоном.
"В Москве и окрестностях облачно, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве минус 1 - 3 градусов, в Подмосковье от 0 до минус 5 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северный и северо-западный, несильный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, что пока ниже нормы.
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