https://ria.ru/20231227/pogoda-1918360596.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:14

2023-12-27T08:14

2023-12-27T08:14

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Облачная погода и до минус 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в среду погода в Москве будет определяться заполняющимся, теряющим силу циклоном. "В Москве и окрестностях облачно, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве минус 1 - 3 градусов, в Подмосковье от 0 до минус 5 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северный и северо-западный, несильный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, что пока ниже нормы.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода