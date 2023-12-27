https://ria.ru/20231227/podzhog-1918390946.html
Житель Ивановской области, планировавший поджог военкомата, получил срок
Житель Ивановской области, планировавший поджог военкомата, получил срок - РИА Новости, 27.12.2023
Житель Ивановской области, планировавший поджог военкомата, получил срок
Суд назначил шесть лет лишения свободы жителю Ивановской области, который планировал поджог военкомата, сообщило в среду журналистам УФСБ по региону. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:16
2023-12-27T11:16
2023-12-27T11:16
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РЯЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Суд назначил шесть лет лишения свободы жителю Ивановской области, который планировал поджог военкомата, сообщило в среду журналистам УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Ивановской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, планировавшего совершение террористического акта на территории региона", - говорится в сообщении. Установлено, что житель Ивановской области 1993 года рождения "в целях дестабилизации деятельности военного комиссариата города Иваново намеревался осуществить его поджог", но был своевременно задержан оперативными сотрудниками УФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). "Вторым Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении вышеуказанного преступления. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - отметило ведомство, уточнив, что два года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, ивановская область, россия, иваново
Происшествия, Ивановская область, Россия, Иваново
Житель Ивановской области, планировавший поджог военкомата, получил срок
Житель Ивановской области, планировавший поджог военкомата, получил шесть лет
РЯЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Суд назначил шесть лет лишения свободы жителю Ивановской области, который планировал поджог военкомата, сообщило в среду журналистам УФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России
по Ивановской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, планировавшего совершение террористического акта на территории региона", - говорится в сообщении.
Установлено, что житель Ивановской области 1993 года рождения "в целях дестабилизации деятельности военного комиссариата города Иваново
намеревался осуществить его поджог", но был своевременно задержан оперативными сотрудниками УФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
"Вторым Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении вышеуказанного преступления. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - отметило ведомство, уточнив, что два года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
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