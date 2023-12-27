Рейтинг@Mail.ru
Житель Ивановской области, планировавший поджог военкомата, получил срок - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/podzhog-1918390946.html
Житель Ивановской области, планировавший поджог военкомата, получил срок
Житель Ивановской области, планировавший поджог военкомата, получил срок - РИА Новости, 27.12.2023
Житель Ивановской области, планировавший поджог военкомата, получил срок
Суд назначил шесть лет лишения свободы жителю Ивановской области, который планировал поджог военкомата, сообщило в среду журналистам УФСБ по региону. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:16
2023-12-27T11:16
происшествия
ивановская область
россия
иваново
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
РЯЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Суд назначил шесть лет лишения свободы жителю Ивановской области, который планировал поджог военкомата, сообщило в среду журналистам УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Ивановской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, планировавшего совершение террористического акта на территории региона", - говорится в сообщении. Установлено, что житель Ивановской области 1993 года рождения "в целях дестабилизации деятельности военного комиссариата города Иваново намеревался осуществить его поджог", но был своевременно задержан оперативными сотрудниками УФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). "Вторым Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении вышеуказанного преступления. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - отметило ведомство, уточнив, что два года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20231222/podzhog-1917402290.html
ивановская область
россия
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ивановская область, россия, иваново
Происшествия, Ивановская область, Россия, Иваново
Житель Ивановской области, планировавший поджог военкомата, получил срок

Житель Ивановской области, планировавший поджог военкомата, получил шесть лет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Суд назначил шесть лет лишения свободы жителю Ивановской области, который планировал поджог военкомата, сообщило в среду журналистам УФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Ивановской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, планировавшего совершение террористического акта на территории региона", - говорится в сообщении.
Установлено, что житель Ивановской области 1993 года рождения "в целях дестабилизации деятельности военного комиссариата города Иваново намеревался осуществить его поджог", но был своевременно задержан оперативными сотрудниками УФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
"Вторым Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении вышеуказанного преступления. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - отметило ведомство, уточнив, что два года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Подмосковье задержали подростков за поджог релейного шкафа
22 декабря, 10:32
 
ПроисшествияИвановская областьРоссияИваново
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала