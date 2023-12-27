https://ria.ru/20231227/podrazdelenie-1918496165.html
В ВСУ заявили, что мобилизованные смогут выбирать себе подразделение
В ВСУ заявили, что мобилизованные смогут выбирать себе подразделение - РИА Новости, 27.12.2023
В ВСУ заявили, что мобилизованные смогут выбирать себе подразделение
Мобилизованные граждане Украины могут выбрать подразделение, в котором будут служить, исходя из своей рабочей специальности, заявил начальник службы по связям с РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:31
2023-12-27T16:31
2023-12-27T16:31
специальная военная операция на украине
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мобилизованные граждане Украины могут выбрать подразделение, в котором будут служить, исходя из своей рабочей специальности, заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. На вопрос ведущего телеканала "Мы - Украина" о том, как происходит перераспределение военных в подразделения, Фитьо ответил, что при этом "учитывается специальность военнообязанного". "Например, водителя трактора целесообразно отправить на водителя танка... Однако для военнообязанных есть возможность выбирать именно ту профессию и именно ту бригаду, в которой они хотят проходить службу", - сказал представитель ВСУ. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231227/general-1918469009.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили, что мобилизованные смогут выбирать себе подразделение
В ВСУ заявили, что мобилизованные смогут сами выбирать себе подразделение
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мобилизованные граждане Украины могут выбрать подразделение, в котором будут служить, исходя из своей рабочей специальности, заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
На вопрос ведущего телеканала "Мы - Украина" о том, как происходит перераспределение военных в подразделения, Фитьо ответил, что при этом "учитывается специальность военнообязанного". "Например, водителя трактора целесообразно отправить на водителя танка... Однако для военнообязанных есть возможность выбирать именно ту профессию и именно ту бригаду, в которой они хотят проходить службу", - сказал представитель ВСУ.
Владимир Зеленский
на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине