https://ria.ru/20231227/podpisi-1918478549.html

В Пермском крае начали собирать подписи в поддержку Путина

В Пермском крае начали собирать подписи в поддержку Путина - РИА Новости, 27.12.2023

В Пермском крае начали собирать подписи в поддержку Путина

Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начался в Пермском крае, открыто 19 специализированных пунктов, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:55

2023-12-27T15:55

2023-12-27T15:58

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ПЕРМЬ, 27 дек - РИА Новости. Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начался в Пермском крае, открыто 19 специализированных пунктов, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. "В Пермском крае в конце декабря стартовала кампания по сбору подписей в поддержку кандидатуры Владимира Владимировича Путина на предстоящих выборах президента России", - говорится в сообщении. Уточняется, что к процессу сбора подписей в регионе подключились общественные организации: "Волонтёры-медики", "Российские студенческие отряды", "Молодёжь села", движение "Мы вместе", "Волонтёры Победы", "Молодая Гвардия Единой России", ОНФ, а также региональное отделение партии "Единая Россия". В Перми пункты по сбору подписей работают в гипермаркетах "Лента" на бульваре Гагарина и проспекте Парковый, в торговый центрах: Imall Эспланада, "Планета", "Столица", "Шоколад", "Колизей Атриум", "Навигатор", "Семь чудес", "Кристалл", на улице Цимлянской и по другим адресам. Всего в Перми работает 14 площадок, ещё одна в деревне Кондратово (рядом с краевым центром). Также аналогичные точки развернуты в Кунгуре, Березниках и Соликамске. Ранее сообщалось, что Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря. Самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

https://ria.ru/20231226/vybory-1918159174.html

https://ria.ru/20231223/podpisi-1917632297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, пермский край, россия, пермь, владимир путин, волонтеры победы, молодая гвардия единой россии, общероссийский народный фронт