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В Пермском крае начали собирать подписи в поддержку Путина - РИА Новости, 27.12.2023
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15:55 27.12.2023 (обновлено: 15:58 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/podpisi-1918478549.html
В Пермском крае начали собирать подписи в поддержку Путина
В Пермском крае начали собирать подписи в поддержку Путина - РИА Новости, 27.12.2023
В Пермском крае начали собирать подписи в поддержку Путина
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начался в Пермском крае, открыто 19 специализированных пунктов, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:55
2023-12-27T15:58
выборы президента россии — 2024
политика
пермский край
россия
пермь
владимир путин
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ПЕРМЬ, 27 дек - РИА Новости. Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начался в Пермском крае, открыто 19 специализированных пунктов, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. "В Пермском крае в конце декабря стартовала кампания по сбору подписей в поддержку кандидатуры Владимира Владимировича Путина на предстоящих выборах президента России", - говорится в сообщении. Уточняется, что к процессу сбора подписей в регионе подключились общественные организации: "Волонтёры-медики", "Российские студенческие отряды", "Молодёжь села", движение "Мы вместе", "Волонтёры Победы", "Молодая Гвардия Единой России", ОНФ, а также региональное отделение партии "Единая Россия". В Перми пункты по сбору подписей работают в гипермаркетах "Лента" на бульваре Гагарина и проспекте Парковый, в торговый центрах: Imall Эспланада, "Планета", "Столица", "Шоколад", "Колизей Атриум", "Навигатор", "Семь чудес", "Кристалл", на улице Цимлянской и по другим адресам. Всего в Перми работает 14 площадок, ещё одна в деревне Кондратово (рядом с краевым центром). Также аналогичные точки развернуты в Кунгуре, Березниках и Соликамске. Ранее сообщалось, что Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря. Самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
https://ria.ru/20231226/vybory-1918159174.html
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политика, пермский край, россия, пермь, владимир путин, волонтеры победы, молодая гвардия единой россии, общероссийский народный фронт
Выборы президента России — 2024, Политика, Пермский край, Россия, Пермь, Владимир Путин, Волонтеры Победы, Молодая гвардия Единой России, Общероссийский народный фронт
В Пермском крае начали собирать подписи в поддержку Путина

Подписи в поддержку Путина на выборах президента начали собирать в Пермском крае

© РИА Новости / RIA Kremlin Pool | Перейти в медиабанкИзбирательный штаб действующего президента РФ В. Путина
Избирательный штаб действующего президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool
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Избирательный штаб действующего президента РФ В. Путина. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 27 дек - РИА Новости. Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начался в Пермском крае, открыто 19 специализированных пунктов, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
«
"В Пермском крае в конце декабря стартовала кампания по сбору подписей в поддержку кандидатуры Владимира Владимировича Путина на предстоящих выборах президента России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к процессу сбора подписей в регионе подключились общественные организации: "Волонтёры-медики", "Российские студенческие отряды", "Молодёжь села", движение "Мы вместе", "Волонтёры Победы", "Молодая Гвардия Единой России", ОНФ, а также региональное отделение партии "Единая Россия".
В Перми пункты по сбору подписей работают в гипермаркетах "Лента" на бульваре Гагарина и проспекте Парковый, в торговый центрах: Imall Эспланада, "Планета", "Столица", "Шоколад", "Колизей Атриум", "Навигатор", "Семь чудес", "Кристалл", на улице Цимлянской и по другим адресам. Всего в Перми работает 14 площадок, ещё одна в деревне Кондратово (рядом с краевым центром). Также аналогичные точки развернуты в Кунгуре, Березниках и Соликамске.
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Ранее сообщалось, что Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.
Самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаПермский крайРоссияПермьВладимир ПутинВолонтеры ПобедыМолодая гвардия Единой РоссииОбщероссийский народный фронт
 
 
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