В Пермском крае начали собирать подписи в поддержку Путина
Подписи в поддержку Путина на выборах президента начали собирать в Пермском крае
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool | Перейти в медиабанкИзбирательный штаб действующего президента РФ В. Путина
Избирательный штаб действующего президента РФ В. Путина. Архивное фото
ПЕРМЬ, 27 дек - РИА Новости. Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина начался в Пермском крае, открыто 19 специализированных пунктов, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
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"В Пермском крае в конце декабря стартовала кампания по сбору подписей в поддержку кандидатуры Владимира Владимировича Путина на предстоящих выборах президента России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к процессу сбора подписей в регионе подключились общественные организации: "Волонтёры-медики", "Российские студенческие отряды", "Молодёжь села", движение "Мы вместе", "Волонтёры Победы", "Молодая Гвардия Единой России", ОНФ, а также региональное отделение партии "Единая Россия".
В Перми пункты по сбору подписей работают в гипермаркетах "Лента" на бульваре Гагарина и проспекте Парковый, в торговый центрах: Imall Эспланада, "Планета", "Столица", "Шоколад", "Колизей Атриум", "Навигатор", "Семь чудес", "Кристалл", на улице Цимлянской и по другим адресам. Всего в Перми работает 14 площадок, ещё одна в деревне Кондратово (рядом с краевым центром). Также аналогичные точки развернуты в Кунгуре, Березниках и Соликамске.
Ранее сообщалось, что Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.
Самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.