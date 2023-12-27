https://ria.ru/20231227/podderzhka_eksporta-1918416609.html

РЭЦ оказал поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов

РЭЦ оказал поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов - РИА Новости, 27.12.2023

РЭЦ оказал поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) оказал общую поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов в 2023 году, рассказал руководитель... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:38

2023-12-27T12:38

2023-12-27T12:38

экономика

вьетнам

россия

российский экспортный центр (рэц)

поддержка

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вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) оказал общую поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов в 2023 году, рассказал руководитель представительства РЭЦ во Вьетнаме Илья Колтыгин."В 2023 году Российский экспортный центр оказал общую поддержку экспорту во Вьетнам на сумму 133,3 миллиона долларов", - сказал Колтыгин.Вьетнам является оптимальным выбором для экспорта вне СНГ благодаря большой и успешно развивающейся потребительской базе в 98 миллионов человек, значительную часть которой составляют молодые и активные потребители."Индекс потребительского доверия во Вьетнаме высок, а его экономика должна получить значительный импульс благодаря членству в Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (ВРЭП) – торговом блоке, в который также входят все десять стран АСЕАН, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония и Южная Корея. При наличии продуманной стратегии поиска поставщиков российские предприятия, зарегистрированные во Вьетнаме, могут получить доступ к этим рынкам", - добавил Колтыгин.Кроме того, соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС распространяется на более чем 90% всех продаваемых товаров и значительно улучшило экспорт сельскохозяйственной и промышленной продукции ЕАЭС."На данный момент основные статьи российского экспорта во Вьетнам это угольные брикеты, горячекатаный прокат и свинина. Российский экспорт свинины во Вьетнам достиг рекордного уровня в 2021 году. В большинстве супермаркетов Вьетнама можно встретить ряд наименований продукции российского производства, начиная от подсолнечного масла и заканчивая снеками и консервами", - отметил глава представительства.Кроме того, во Вьетнаме для определенных видов товаров действует нулевая ввозная таможенная пошлина, в том числе на молоко и молочные продукты, химикаты, автомобили и запасные части, изделия из стали, резиновые изделия и электроприборы, а также на товары, которые являются исходными материалами для текстиля, обуви, электроники, пластика, удобрений и сельскохозяйственного сектора."У российских производителей есть все возможности конкурировать на вьетнамском рынке. Некоторые виды продукции требуют адаптации под вкусовые предпочтения вьетнамского потребителя, но порядка половины экспортной массы продается без изменения дизайна и вкуса продукта. В любом случае, подготовка к экспорту продукции под брендом "Сделано в России" – процесс трудоемкий, но при этом грамотная адаптация к рынку позволит оперативно добиться увеличения продаж", - отметил Колтыгин.Особенно, по его словам, востребованы на рынке продукты питания, косметические средства, корма для животных, удобрения и средства защиты растений, а также оборудование - в сферах, традиционно использовавших оснащение из СССР и РФ.

https://ria.ru/20231225/rets-1917904829.html

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экономика, вьетнам, россия, российский экспортный центр (рэц), поддержка, экспорт, вэб.рф (вэб)