https://ria.ru/20231227/podderzhka_eksporta-1918416609.html
РЭЦ оказал поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов
РЭЦ оказал поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов - РИА Новости, 27.12.2023
РЭЦ оказал поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) оказал общую поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов в 2023 году, рассказал руководитель... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:38
2023-12-27T12:38
2023-12-27T12:38
экономика
вьетнам
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российский экспортный центр (рэц)
поддержка
экспорт
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) оказал общую поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов в 2023 году, рассказал руководитель представительства РЭЦ во Вьетнаме Илья Колтыгин."В 2023 году Российский экспортный центр оказал общую поддержку экспорту во Вьетнам на сумму 133,3 миллиона долларов", - сказал Колтыгин.Вьетнам является оптимальным выбором для экспорта вне СНГ благодаря большой и успешно развивающейся потребительской базе в 98 миллионов человек, значительную часть которой составляют молодые и активные потребители."Индекс потребительского доверия во Вьетнаме высок, а его экономика должна получить значительный импульс благодаря членству в Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (ВРЭП) – торговом блоке, в который также входят все десять стран АСЕАН, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония и Южная Корея. При наличии продуманной стратегии поиска поставщиков российские предприятия, зарегистрированные во Вьетнаме, могут получить доступ к этим рынкам", - добавил Колтыгин.Кроме того, соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС распространяется на более чем 90% всех продаваемых товаров и значительно улучшило экспорт сельскохозяйственной и промышленной продукции ЕАЭС."На данный момент основные статьи российского экспорта во Вьетнам это угольные брикеты, горячекатаный прокат и свинина. Российский экспорт свинины во Вьетнам достиг рекордного уровня в 2021 году. В большинстве супермаркетов Вьетнама можно встретить ряд наименований продукции российского производства, начиная от подсолнечного масла и заканчивая снеками и консервами", - отметил глава представительства.Кроме того, во Вьетнаме для определенных видов товаров действует нулевая ввозная таможенная пошлина, в том числе на молоко и молочные продукты, химикаты, автомобили и запасные части, изделия из стали, резиновые изделия и электроприборы, а также на товары, которые являются исходными материалами для текстиля, обуви, электроники, пластика, удобрений и сельскохозяйственного сектора."У российских производителей есть все возможности конкурировать на вьетнамском рынке. Некоторые виды продукции требуют адаптации под вкусовые предпочтения вьетнамского потребителя, но порядка половины экспортной массы продается без изменения дизайна и вкуса продукта. В любом случае, подготовка к экспорту продукции под брендом "Сделано в России" – процесс трудоемкий, но при этом грамотная адаптация к рынку позволит оперативно добиться увеличения продаж", - отметил Колтыгин.Особенно, по его словам, востребованы на рынке продукты питания, косметические средства, корма для животных, удобрения и средства защиты растений, а также оборудование - в сферах, традиционно использовавших оснащение из СССР и РФ.
https://ria.ru/20231225/rets-1917904829.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вьетнам, россия, российский экспортный центр (рэц), поддержка, экспорт, вэб.рф (вэб)
Экономика, Вьетнам, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), поддержка, Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) оказал общую поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов в 2023 году, рассказал руководитель представительства РЭЦ во Вьетнаме Илья Колтыгин.
"В 2023 году Российский экспортный центр оказал общую поддержку экспорту во Вьетнам на сумму 133,3 миллиона долларов", - сказал Колтыгин.
Вьетнам является оптимальным выбором для экспорта вне СНГ
благодаря большой и успешно развивающейся потребительской базе в 98 миллионов человек, значительную часть которой составляют молодые и активные потребители.
"Индекс потребительского доверия во Вьетнаме высок, а его экономика должна получить значительный импульс благодаря членству в Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (ВРЭП) – торговом блоке, в который также входят все десять стран АСЕАН, Австралия
, Новая Зеландия
, Китай
, Япония
и Южная Корея
. При наличии продуманной стратегии поиска поставщиков российские предприятия, зарегистрированные во Вьетнаме, могут получить доступ к этим рынкам", - добавил Колтыгин.
Кроме того, соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС
распространяется на более чем 90% всех продаваемых товаров и значительно улучшило экспорт сельскохозяйственной и промышленной продукции ЕАЭС.
Объем поддержанного РЭЦ экспорта в Индию в 2023 г составил около $6,6 млрд
"На данный момент основные статьи российского экспорта во Вьетнам это угольные брикеты, горячекатаный прокат и свинина. Российский экспорт свинины во Вьетнам достиг рекордного уровня в 2021 году. В большинстве супермаркетов Вьетнама можно встретить ряд наименований продукции российского производства, начиная от подсолнечного масла и заканчивая снеками и консервами", - отметил глава представительства.
Кроме того, во Вьетнаме для определенных видов товаров действует нулевая ввозная таможенная пошлина, в том числе на молоко и молочные продукты, химикаты, автомобили и запасные части, изделия из стали, резиновые изделия и электроприборы, а также на товары, которые являются исходными материалами для текстиля, обуви, электроники, пластика, удобрений и сельскохозяйственного сектора.
"У российских производителей есть все возможности конкурировать на вьетнамском рынке. Некоторые виды продукции требуют адаптации под вкусовые предпочтения вьетнамского потребителя, но порядка половины экспортной массы продается без изменения дизайна и вкуса продукта. В любом случае, подготовка к экспорту продукции под брендом "Сделано в России" – процесс трудоемкий, но при этом грамотная адаптация к рынку позволит оперативно добиться увеличения продаж", - отметил Колтыгин.
Особенно, по его словам, востребованы на рынке продукты питания, косметические средства, корма для животных, удобрения и средства защиты растений, а также оборудование - в сферах, традиционно использовавших оснащение из СССР
и РФ.