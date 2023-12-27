https://ria.ru/20231227/perevozchik-1918427324.html

Перевозчику, оставившему Лесозаводск без автобусов, может грозить статья УК

Перевозчику, оставившему Лесозаводск без автобусов, может грозить статья УК - РИА Новости, 27.12.2023

Перевозчику, оставившему Лесозаводск без автобусов, может грозить статья УК

Перевозчику, который перегнал все автобусы из Лесозаводска в Приморском крае, оставив город без общественного транспорта, может грозить уголовное преследование, РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:18

2023-12-27T13:18

2023-12-27T13:19

происшествия

лесозаводск

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Перевозчику, который перегнал все автобусы из Лесозаводска в Приморском крае, оставив город без общественного транспорта, может грозить уголовное преследование, сообщает прокуратура региона. Ранее прокуратура сообщала, что в Лесозаводске, где живут порядка 35 тысяч человек, организована проверка информации о задержках зарплаты работникам ООО "Дальапт", из-за чего утром во вторник пять автобусов не вышли на маршруты в установленное время. Сообщалось, что руководитель организации был вызван в межрайонную прокуратуру. В среду власти Лесозаводска информировали, что жители остались без общественного транспорта, единственный перевозчик - компания "Дальатп" - перегнал все автобусы из города и не выходит на связь. По данным надзорного ведомства, проверка прокуратуры установила, что в 2021 году по итогам конкурса перевозчику ООО "Дальатп" на пять лет выдали свидетельство на перевозку по нерегулируемым тарифам, в среду перевозчик, не уведомив администрацию города, к перевозке пассажиров не приступил, нарушив федеральный закон, а также "принятые на себя обязательства и права жителей городского округа." "Прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - - говорится в сообщении. Отмечается, что межрайонный прокурор Павел Гричановский на встрече с главой городского округа Константином Банцеевым заявил о недопустимости бездействия и необходимости разрешить возникшую ситуацию. Фактическое устранение нарушений и рассмотрение вопроса об уголовном преследовании находятся на контроле в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20231211/oplata-1915164703.html

https://ria.ru/20231225/shtraf-1918026693.html

лесозаводск

приморский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, лесозаводск, приморский край, россия