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Перевозчику, оставившему Лесозаводск без автобусов, может грозить статья УК - РИА Новости, 27.12.2023
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13:18 27.12.2023 (обновлено: 13:19 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/perevozchik-1918427324.html
Перевозчику, оставившему Лесозаводск без автобусов, может грозить статья УК
Перевозчику, оставившему Лесозаводск без автобусов, может грозить статья УК - РИА Новости, 27.12.2023
Перевозчику, оставившему Лесозаводск без автобусов, может грозить статья УК
Перевозчику, который перегнал все автобусы из Лесозаводска в Приморском крае, оставив город без общественного транспорта, может грозить уголовное преследование, РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:18
2023-12-27T13:19
происшествия
лесозаводск
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Перевозчику, который перегнал все автобусы из Лесозаводска в Приморском крае, оставив город без общественного транспорта, может грозить уголовное преследование, сообщает прокуратура региона. Ранее прокуратура сообщала, что в Лесозаводске, где живут порядка 35 тысяч человек, организована проверка информации о задержках зарплаты работникам ООО "Дальапт", из-за чего утром во вторник пять автобусов не вышли на маршруты в установленное время. Сообщалось, что руководитель организации был вызван в межрайонную прокуратуру. В среду власти Лесозаводска информировали, что жители остались без общественного транспорта, единственный перевозчик - компания "Дальатп" - перегнал все автобусы из города и не выходит на связь. По данным надзорного ведомства, проверка прокуратуры установила, что в 2021 году по итогам конкурса перевозчику ООО "Дальатп" на пять лет выдали свидетельство на перевозку по нерегулируемым тарифам, в среду перевозчик, не уведомив администрацию города, к перевозке пассажиров не приступил, нарушив федеральный закон, а также "принятые на себя обязательства и права жителей городского округа." "Прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - - говорится в сообщении. Отмечается, что межрайонный прокурор Павел Гричановский на встрече с главой городского округа Константином Банцеевым заявил о недопустимости бездействия и необходимости разрешить возникшую ситуацию. Фактическое устранение нарушений и рассмотрение вопроса об уголовном преследовании находятся на контроле в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231211/oplata-1915164703.html
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происшествия, лесозаводск, приморский край, россия
Происшествия, Лесозаводск, Приморский край, Россия
Перевозчику, оставившему Лесозаводск без автобусов, может грозить статья УК

Перевозчику, перегнавшему из Лесозаводска все автобусы, грозит статья УК

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Перевозчику, который перегнал все автобусы из Лесозаводска в Приморском крае, оставив город без общественного транспорта, может грозить уголовное преследование, сообщает прокуратура региона.
Ранее прокуратура сообщала, что в Лесозаводске, где живут порядка 35 тысяч человек, организована проверка информации о задержках зарплаты работникам ООО "Дальапт", из-за чего утром во вторник пять автобусов не вышли на маршруты в установленное время. Сообщалось, что руководитель организации был вызван в межрайонную прокуратуру.
В среду власти Лесозаводска информировали, что жители остались без общественного транспорта, единственный перевозчик - компания "Дальатп" - перегнал все автобусы из города и не выходит на связь.
По данным надзорного ведомства, проверка прокуратуры установила, что в 2021 году по итогам конкурса перевозчику ООО "Дальатп" на пять лет выдали свидетельство на перевозку по нерегулируемым тарифам, в среду перевозчик, не уведомив администрацию города, к перевозке пассажиров не приступил, нарушив федеральный закон, а также "принятые на себя обязательства и права жителей городского округа."
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"Прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - - говорится в сообщении.
Отмечается, что межрайонный прокурор Павел Гричановский на встрече с главой городского округа Константином Банцеевым заявил о недопустимости бездействия и необходимости разрешить возникшую ситуацию. Фактическое устранение нарушений и рассмотрение вопроса об уголовном преследовании находятся на контроле в надзорном ведомстве.
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