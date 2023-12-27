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Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в декабре - РИА Новости, 27.12.2023
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11:22 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/pensii-1918392212.html
Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в декабре
Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в декабре - РИА Новости, 27.12.2023
Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в декабре
Россияне, выплата пенсий которым выпадает на праздничные дни января, получат пенсию за январь досрочно - 28 и 29 декабря, свидетельствует сайт Социального фонда РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:22
2023-12-27T11:22
общество
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россияне, выплата пенсий которым выпадает на праздничные дни января, получат пенсию за январь досрочно - 28 и 29 декабря, свидетельствует сайт Социального фонда РФ. "В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получит пенсию за январь. Предновогодняя выплата коснется всех, у кого получение пенсии через кредитные организации попадает на праздничные дни. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику в январе", - говорится в сообщении. По данным фонда, досрочную пенсию за январь перечислят на банковские карты пенсионеров 28 и 29 декабря. Уже с первого рабочего дня нового года 9 января пенсию через банки будут доставлять по стандартному графику. "Досрочная выплата затрагивает все существующие виды пенсии: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости, по инвалидности и другие. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет", - уточнили в ведомстве. Отмечается, что все средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться. Доставка по почте начнется с 3 января.
https://ria.ru/20231226/pensiya-1918248889.html
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общество, россия
Общество, Россия
Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в декабре

Соцфонд: Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в конце декабря

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР в Москве
Информационный стенд в ПФР в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россияне, выплата пенсий которым выпадает на праздничные дни января, получат пенсию за январь досрочно - 28 и 29 декабря, свидетельствует сайт Социального фонда РФ.
"В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получит пенсию за январь. Предновогодняя выплата коснется всех, у кого получение пенсии через кредитные организации попадает на праздничные дни. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику в январе", - говорится в сообщении.
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По данным фонда, досрочную пенсию за январь перечислят на банковские карты пенсионеров 28 и 29 декабря. Уже с первого рабочего дня нового года 9 января пенсию через банки будут доставлять по стандартному графику.
"Досрочная выплата затрагивает все существующие виды пенсии: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости, по инвалидности и другие. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что все средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться. Доставка по почте начнется с 3 января.
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков
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