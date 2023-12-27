https://ria.ru/20231227/pensii-1918392212.html

Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в декабре

Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в декабре - РИА Новости, 27.12.2023

Некоторые пенсионеры получат пенсию за январь в декабре

Россияне, выплата пенсий которым выпадает на праздничные дни января, получат пенсию за январь досрочно - 28 и 29 декабря, свидетельствует сайт Социального фонда РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:22

2023-12-27T11:22

2023-12-27T11:22

общество

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россияне, выплата пенсий которым выпадает на праздничные дни января, получат пенсию за январь досрочно - 28 и 29 декабря, свидетельствует сайт Социального фонда РФ. "В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получит пенсию за январь. Предновогодняя выплата коснется всех, у кого получение пенсии через кредитные организации попадает на праздничные дни. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику в январе", - говорится в сообщении. По данным фонда, досрочную пенсию за январь перечислят на банковские карты пенсионеров 28 и 29 декабря. Уже с первого рабочего дня нового года 9 января пенсию через банки будут доставлять по стандартному графику. "Досрочная выплата затрагивает все существующие виды пенсии: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости, по инвалидности и другие. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет", - уточнили в ведомстве. Отмечается, что все средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться. Доставка по почте начнется с 3 января.

https://ria.ru/20231226/pensiya-1918248889.html

https://ria.ru/20231222/chirkov-1917396676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия