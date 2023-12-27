https://ria.ru/20231227/patriotizm-1918387678.html

Россияне рассказали, что значит для них патриотизм

Россияне рассказали, что значит для них патриотизм - РИА Новости, 27.12.2023

Россияне рассказали, что значит для них патриотизм

Большинство россиян уверены, что для того, чтобы быть патриотом, нужно любить свою страну, также среди ответов - работать во благо и ради процветания своей... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:03

2023-12-27T11:03

2023-12-27T11:03

общество

высшая школа экономики (вшэ)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Большинство россиян уверены, что для того, чтобы быть патриотом, нужно любить свою страну, также среди ответов - работать во благо и ради процветания своей страны и защищать родину от любых нападок и обвинений, сообщили в пресс-службе Высшей школы экономики со ссылкой на проведенное исследование. "Большинство респондентов (74%) считают, что для того, чтобы быть патриотом, нужно просто любить свою страну. Другие популярные ответы – это работать во благо и ради процветания своей страны (28%) и защищать родину от любых нападок и обвинений (27%)", - говорится в сообщении. Кроме того, 18% опрошенных ответили, что быть патриотом - это считать, что твоя страна лучше, чем другие страны, и столько же полагают, что патриот должен защищать ее, чтобы обеспечить достойное будущее стране, нужно стремиться к изменению положения дел, считают 17% респондентов, также быть патриотом означает помогать нуждающимся и работать для процветания своего города или села, ответили по 16% респондентов. В вузе добавили, что как отмечают социологи, в целом результаты опроса не сильно отличаются от данных за прошлый год, однако в 2023 году заметно (на 6 п.п.) выросли доли тех, кто полагает, что патриот должен стремиться к изменению положения дел ради достойного будущего, работать во благо страны в целом или своего населенного пункта в частности, опрошенные, испытывающие гордость за свое российское гражданство чаще видят патриотизм в том, чтобы любить свою страну, считать её лучше других и защищать от любых нападок и обвинений. "В 2022 году произошли серьезные изменения в общественных настроениях, и год спустя мы можем видеть, что позитивные тенденции оказались достаточно устойчивыми. Доли тех, кто считает, что в стране преобладает сплоченность и согласие, ощущает гордость за свое российское гражданство, повысились в прошлом году до рекордных значений, и к текущему моменту остались практически неизменными. Интересно, что на фоне возросшей общественной консолидации образ патриота в глазах опрошенных становится более проактивным, опрошенные чаше говорят о том, что патриотичный человек должен вовлекаться в конструктивную преобразовательную деятельность: стремиться к достойному будущему, действовать на благо своего города и страны", - сказала директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова, ее слова приводятся в сообщении. Всероссийский опрос населения был проведён в декабре 2023 года Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в рамках мониторинга состояния гражданского общества при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. Опрашивалось городское и сельское население от 18 лет и старше, метод сбора данных - личное интервью по месту жительства респондента, объем выборки - 2002 человек.

https://ria.ru/20231221/provody-1917158884.html

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, высшая школа экономики (вшэ), россия