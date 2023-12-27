https://ria.ru/20231227/parkovka-1918467860.html

В Москве не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте

В Москве не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте - РИА Новости, 27.12.2023

В Москве не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Изменений тарифов на парковку и проезд в транспорте в Москве в ближайшее время не планируется, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:16

2023-12-27T15:16

2023-12-27T15:16

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Изменений тарифов на парковку и проезд в транспорте в Москве в ближайшее время не планируется, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на пресс-конференции об итогах работы транспортного комплекса Москвы в 2023 году и планах на 2024. "Пока таких изменений не планируется. Часть тарифов выросло, часть тарифов было снижено. Мы пока эти меры, которые приняли, считаем на этом достаточными. Поэтому пока планов что-то менять в ближайшем будущем у нас нет", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, планируются ли изменения тарифов на платную парковку и общественный транспорт в ближайшее время. С 15 октября изменился ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы. Так, цена поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменилась в среднем на 2 рубля. С 7 ноября на 3,5% улиц в Москве с платными парковками изменились тарифы, на семи улицах цена была снижена, на остальных возросла. При этом предельный тариф на парковку в Москве остался прежним и составил 450 рублей в час.

https://ria.ru/20231226/parkovka-1918078350.html

москва

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москва, максим ликсутов