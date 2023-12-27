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Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты - РИА Новости, 27.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
14:04 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/pamfilova-1918441000.html
Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты
Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты - РИА Новости, 27.12.2023
Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты
Центральная избирательная комиссия максимально доброжелательно относится ко всем возможным кандидатам в президенты РФ и делает все максимально прозрачно,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:04
2023-12-27T14:04
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
выборы президента рф
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия максимально доброжелательно относится ко всем возможным кандидатам в президенты РФ и делает все максимально прозрачно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы очень доброжелательно ко всем относимся. И все мои коллеги знают, что это просто настоятельная рекомендация ЦИК и моя личная о том, что максимально доброжелательно нужно подсказывать там, где можно подсказать, какие-то технические ошибки. Уже остальное все зависит от них (возможных кандидатов в президенты РФ)", - заявила Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24". Кроме того, глава ЦИК РФ отметила, что работа ведется абсолютно прозрачно. "ЦИК делает все максимально прозрачно, у нас идут все трансляции, и все могут наблюдать, посмотреть аргументы, почему мы или даем дальше дорогу, или отказываем", - добавила Памфилова.
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политика, россия, элла памфилова, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Выборы президента РФ
Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты

Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты России

© Фото : пресс-служба ЦИК РФГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : пресс-служба ЦИК РФ
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия максимально доброжелательно относится ко всем возможным кандидатам в президенты РФ и делает все максимально прозрачно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Мы очень доброжелательно ко всем относимся. И все мои коллеги знают, что это просто настоятельная рекомендация ЦИК и моя личная о том, что максимально доброжелательно нужно подсказывать там, где можно подсказать, какие-то технические ошибки. Уже остальное все зависит от них (возможных кандидатов в президенты РФ)", - заявила Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".
Кроме того, глава ЦИК РФ отметила, что работа ведется абсолютно прозрачно.
"ЦИК делает все максимально прозрачно, у нас идут все трансляции, и все могут наблюдать, посмотреть аргументы, почему мы или даем дальше дорогу, или отказываем", - добавила Памфилова.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря, 14:42
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
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