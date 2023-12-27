https://ria.ru/20231227/pamfilova-1918441000.html
Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты
Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты - РИА Новости, 27.12.2023
Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты
Центральная избирательная комиссия максимально доброжелательно относится ко всем возможным кандидатам в президенты РФ и делает все максимально прозрачно,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:04
2023-12-27T14:04
2023-12-27T14:04
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892826238_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_76c5581ef40de08591915fb10d849e21.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия максимально доброжелательно относится ко всем возможным кандидатам в президенты РФ и делает все максимально прозрачно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы очень доброжелательно ко всем относимся. И все мои коллеги знают, что это просто настоятельная рекомендация ЦИК и моя личная о том, что максимально доброжелательно нужно подсказывать там, где можно подсказать, какие-то технические ошибки. Уже остальное все зависит от них (возможных кандидатов в президенты РФ)", - заявила Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24". Кроме того, глава ЦИК РФ отметила, что работа ведется абсолютно прозрачно. "ЦИК делает все максимально прозрачно, у нас идут все трансляции, и все могут наблюдать, посмотреть аргументы, почему мы или даем дальше дорогу, или отказываем", - добавила Памфилова.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892826238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c9a6bb15e61ff8d88ecbb20e30b57ec0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Выборы президента РФ
Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты
Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты России
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия максимально доброжелательно относится ко всем возможным кандидатам в президенты РФ и делает все максимально прозрачно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Мы очень доброжелательно ко всем относимся. И все мои коллеги знают, что это просто настоятельная рекомендация ЦИК и моя личная о том, что максимально доброжелательно нужно подсказывать там, где можно подсказать, какие-то технические ошибки. Уже остальное все зависит от них (возможных кандидатов в президенты РФ)", - заявила Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".
Кроме того, глава ЦИК РФ отметила, что работа ведется абсолютно прозрачно.
"ЦИК делает все максимально прозрачно, у нас идут все трансляции, и все могут наблюдать, посмотреть аргументы, почему мы или даем дальше дорогу, или отказываем", - добавила Памфилова.