https://ria.ru/20231227/pamfilova-1918441000.html

Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты

Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты - РИА Новости, 27.12.2023

Памфилова: ЦИК доброжелательно относится ко всем кандидатам в президенты

Центральная избирательная комиссия максимально доброжелательно относится ко всем возможным кандидатам в президенты РФ и делает все максимально прозрачно,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:04

2023-12-27T14:04

2023-12-27T14:04

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия максимально доброжелательно относится ко всем возможным кандидатам в президенты РФ и делает все максимально прозрачно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы очень доброжелательно ко всем относимся. И все мои коллеги знают, что это просто настоятельная рекомендация ЦИК и моя личная о том, что максимально доброжелательно нужно подсказывать там, где можно подсказать, какие-то технические ошибки. Уже остальное все зависит от них (возможных кандидатов в президенты РФ)", - заявила Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24". Кроме того, глава ЦИК РФ отметила, что работа ведется абсолютно прозрачно. "ЦИК делает все максимально прозрачно, у нас идут все трансляции, и все могут наблюдать, посмотреть аргументы, почему мы или даем дальше дорогу, или отказываем", - добавила Памфилова.

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политика, россия, элла памфилова, выборы президента рф