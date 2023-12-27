https://ria.ru/20231227/pamfilova-1918434057.html
Памфилова: в ДЭГ на выборах смогут принять участие больше трети избирателей
Памфилова: в ДЭГ на выборах смогут принять участие больше трети избирателей - РИА Новости, 27.12.2023
Памфилова: в ДЭГ на выборах смогут принять участие больше трети избирателей
На предстоящих президентских выборах потенциально смогут проголосовать дистанционно около 38 миллионов человек - больше трети потенциальных избирателей, заявила РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:42
2023-12-27T13:42
2023-12-27T13:44
политика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. На предстоящих президентских выборах потенциально смогут проголосовать дистанционно около 38 миллионов человек - больше трети потенциальных избирателей, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 миллионов – это больше трети потенциальных избирателей - в 29 регионах", - сказала Памфилова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что всего четыре года назад дистанционное голосование было организовано впервые в одном регионе, тогда могли проголосовать дистанционно несколько тысяч людей.
https://ria.ru/20231220/deg-1916905768.html
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политика, выборы президента рф
Политика, Выборы президента РФ
Памфилова: в ДЭГ на выборах смогут принять участие больше трети избирателей
Памфилова: на выборах смогут проголосовать дистанционно около 38 млн человек
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. На предстоящих президентских выборах потенциально смогут проголосовать дистанционно около 38 миллионов человек - больше трети потенциальных избирателей, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 миллионов – это больше трети потенциальных избирателей - в 29 регионах", - сказала Памфилова в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что всего четыре года назад дистанционное голосование было организовано впервые в одном регионе, тогда могли проголосовать дистанционно несколько тысяч людей.
Памфилова напомнила, как проголосовать при помощи ДЭГ москвичам