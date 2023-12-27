https://ria.ru/20231227/palestina-1918355898.html

Посол Палестины осудил заявления Нетаньяху про управление Газой

Посол Палестины осудил заявления Нетаньяху про управление Газой - РИА Новости, 27.12.2023

Посол Палестины осудил заявления Нетаньяху про управление Газой

Заявления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху про управление сектором Газа подрывают мирный процесс, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T07:02

2023-12-27T07:02

2023-12-27T07:02

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

ясир арафат

организация освобождения палестины

хамас

палестинская национальная администрация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Заявления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху про управление сектором Газа подрывают мирный процесс, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. "В ответ на заявления Нетаньяху о том, что он не позволит Палестинской национальной администрации вернуться к управлению Газой, мы должны подтвердить, что администрация не оставляла Газу, и администрация всегда продолжала выполнять свои функции по созданию лучших условий жизни для нашего народа в Газе. Этими заявлениями Нетаньяху вбивает последний гвоздь в крышку гроба соглашений Осло и мирного процесса в целом, который израильтяне подрывают уже более 25 лет, особенно принцип сосуществования двух государств", - сказал посол. Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа со стороны Израиля, сообщила ранее газета Washington Post со ссылкой на источники. Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, администрация президента США Джо Байдена в настоящее время нацелена на то, чтобы убедить Израиль принять идею возвращения Палестинской администрации в сектор Газа после окончания текущего конфликта. После ликвидации ХАМАС Израиль установит контроль безопасности в секторе Газа, включая демилитаризацию анклава, заявил ранее Нетаньяху. Он также отмечал, что не допустит, чтобы сектор Газа управлялся ХАМАС или ФАТХ, превратившись в "Хамастан" или "Фатхастан". В 1993 году в Осло начались секретные палестино-израильские переговоры. В результате было подготовлено соглашение о прекращении конфликта между Организацией освобождения Палестины и Израилем, отказе палестинцев от планов уничтожения израильского государства, выводе израильских войск из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан и создании ограниченной Палестинской администрации. В том же году в Вашингтоне состоялась встреча главы исполкома ООП Ясира Арафата и израильского премьера Ицхака Рабина в присутствии президента США Билла Клинтона, на которой были подписаны подготовленные соглашения. Израиль и ООП заключили соглашение о взаимном признании друг друга в качестве партнеров на переговорах. В дальнейшем, в соответствии с соглашениями в Осло, ООП исключила из Палестинской национальной хартии формулу о непризнании еврейского государства.

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, ясир арафат, организация освобождения палестины, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа