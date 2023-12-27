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Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты - РИА Новости, 27.12.2023
Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
Командир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения, передает... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:00
2023-12-27T18:00
2023-12-27T18:05
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Командир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ
Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
Отраковский подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России