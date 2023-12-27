https://ria.ru/20231227/otrakovskiy-1918532122.html

Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты

Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты - РИА Новости, 27.12.2023

Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты

Командир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения, передает... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:00

2023-12-27T18:00

2023-12-27T18:05

выборы президента россии — 2024

политика

россия

цик рф

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Командир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, цик рф