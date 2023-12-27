Рейтинг@Mail.ru
Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:00 27.12.2023 (обновлено: 18:05 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/otrakovskiy-1918532122.html
Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты - РИА Новости, 27.12.2023
Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
Командир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения, передает... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:00
2023-12-27T18:05
выборы президента россии — 2024
политика
россия
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918532527_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6621eeaa6cc2b4392a0204b265aabe9a.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Командир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918532527_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_3cde395651742a412e12c7ccb9424f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ
Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты

Отраковский подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России

© Фото : Армия Защитников ОтечестваКомандир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский
Командир Армии защитников отечества Иван Отраковский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Армия Защитников Отечества
Командир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Командир "Армии защитников отечества" Иван Отраковский подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости.
Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала