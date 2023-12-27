https://ria.ru/20231227/otnosheniya-1918362419.html

Посол России оценил двусторонние отношения Москвы с Веной

Посол России оценил двусторонние отношения Москвы с Веной - РИА Новости, 27.12.2023

Посол России оценил двусторонние отношения Москвы с Веной

Российско-австрийские отношения на данный момент находятся в низшей точке замерзания, повестка для диалога отсутствует, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:39

2023-12-27T08:39

2023-12-27T08:39

дмитрий любинский

россия

австрия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797485445_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_20d080b8da88428ecabf39aac660e94b.jpg

ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Российско-австрийские отношения на данный момент находятся в низшей точке замерзания, повестка для диалога отсутствует, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Что касается российско-австрийских отношений, то на данный момент они находятся в низшей точке замерзания. В каком-то виде у нас, разумеется, сохраняются контакты с австрийскими властями. Носят они, однако, формальный характер и, по большому счету, сводятся к вопросам обеспечения функционирования российских представительств в Австрии. И прежде всего – с точки зрения безопасности", - сказал посол. По его словам, работа всех двусторонних механизмов и практически все без исключения контактные линии австрийской стороной заморожены. "На сегодняшний день повестка дня для диалога с Веной попросту отсутствует", - добавил дипломат. При этом он отметил, что "Россия никогда не закрывает двери для диалога и дипломатии".

https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915959708.html

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий любинский, россия, австрия, политика