https://ria.ru/20231227/otnosheniya-1918362419.html
Посол России оценил двусторонние отношения Москвы с Веной
Посол России оценил двусторонние отношения Москвы с Веной - РИА Новости, 27.12.2023
Посол России оценил двусторонние отношения Москвы с Веной
Российско-австрийские отношения на данный момент находятся в низшей точке замерзания, повестка для диалога отсутствует, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:39
2023-12-27T08:39
2023-12-27T08:39
дмитрий любинский
россия
австрия
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Российско-австрийские отношения на данный момент находятся в низшей точке замерзания, повестка для диалога отсутствует, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Что касается российско-австрийских отношений, то на данный момент они находятся в низшей точке замерзания. В каком-то виде у нас, разумеется, сохраняются контакты с австрийскими властями. Носят они, однако, формальный характер и, по большому счету, сводятся к вопросам обеспечения функционирования российских представительств в Австрии. И прежде всего – с точки зрения безопасности", - сказал посол. По его словам, работа всех двусторонних механизмов и практически все без исключения контактные линии австрийской стороной заморожены. "На сегодняшний день повестка дня для диалога с Веной попросту отсутствует", - добавил дипломат. При этом он отметил, что "Россия никогда не закрывает двери для диалога и дипломатии".
https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915959708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий любинский, россия, австрия, политика
Дмитрий Любинский, Россия, Австрия, Политика
Посол России оценил двусторонние отношения Москвы с Веной
Любинский: российско-австрийские отношения находятся в низшей точке замерзания
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Российско-австрийские отношения на данный момент находятся в низшей точке замерзания, повестка для диалога отсутствует, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Что касается российско-австрийских отношений, то на данный момент они находятся в низшей точке замерзания. В каком-то виде у нас, разумеется, сохраняются контакты с австрийскими властями. Носят они, однако, формальный характер и, по большому счету, сводятся к вопросам обеспечения функционирования российских представительств в Австрии
. И прежде всего – с точки зрения безопасности", - сказал посол.
По его словам, работа всех двусторонних механизмов и практически все без исключения контактные линии австрийской стороной заморожены. "На сегодняшний день повестка дня для диалога с Веной попросту отсутствует", - добавил дипломат.
При этом он отметил, что "Россия никогда не закрывает двери для диалога и дипломатии".
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