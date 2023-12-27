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Стирает в порошок. В США пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 27.12.2023
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09:38 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/oruzhie-1918369610.html
Стирает в порошок. В США пришли в ужас из-за российского оружия
Стирает в порошок. В США пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 27.12.2023
Стирает в порошок. В США пришли в ужас из-за российского оружия
Удары российских систем ТОС "Солнцепек" практически ничего не оставляют от вражеских целей, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:38
2023-12-27T09:38
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Удары российских систем ТОС "Солнцепек" практически ничего не оставляют от вражеских целей, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest.&quot;Помимо того, что взрывная волна убивает всех, кто находится в радиусе поражения, тепло от взрыва снаряда может нанести значительный ущерб строениям и транспортным средствам, воспламеняя горюче-смазочные материалы, а также приводя в действие любые боеприпасы. Многие цели, по сути, стираются в порошок&quot;, — говорится в материале.Журналист отметил, что данный тип российского вооружения применяется на Украине против подразделений противника, использующих строения в качестве укрытия.Ранее попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко назвал российские "Солнцепеки" самым страшным для него оружием.Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
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украина, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", тос-1 «буратино», в мире, политика
Украина, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-1 «Буратино», В мире, Политика
Стирает в порошок. В США пришли в ужас из-за российского оружия

NI: российские огнеметные системы "Солнцепек" ничего не оставляют от противников

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр с видео
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр с видео. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Удары российских систем ТОС "Солнцепек" практически ничего не оставляют от вражеских целей, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest.
«

"Помимо того, что взрывная волна убивает всех, кто находится в радиусе поражения, тепло от взрыва снаряда может нанести значительный ущерб строениям и транспортным средствам, воспламеняя горюче-смазочные материалы, а также приводя в действие любые боеприпасы. Многие цели, по сути, стираются в порошок", — говорится в материале.

Журналист отметил, что данный тип российского вооружения применяется на Украине против подразделений противника, использующих строения в качестве укрытия.
Ранее попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко назвал российские "Солнцепеки" самым страшным для него оружием.
Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.
Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
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УкраинаВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"ТОС-1 «Буратино»В миреПолитика
 
 
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