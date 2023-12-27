https://ria.ru/20231227/opek-1918417194.html

Российские компании выполняют все обязательства ОПЕК+, заявил Новак

Российские компании выполняют все обязательства ОПЕК+, заявил Новак - РИА Новости, 27.12.2023

Российские компании выполняют все обязательства ОПЕК+, заявил Новак

Россия - ответственный участник ОПЕК+, компании выполняют все обязательства, связанные с ограничением экспорта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:39

2023-12-27T12:39

2023-12-27T12:39

экономика

россия

саудовская аравия

александр новак

опек

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия - ответственный участник ОПЕК+, компании выполняют все обязательства, связанные с ограничением экспорта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Россия является ответственным участником такого соглашения... Хочу отметить, что впервые было подписано соглашение 10 декабря 2016 года. В декабре этого года ровно семь лет прошло с того момента, как идет взаимодействие стран ОПЕК+ для того, чтобы обеспечить стабильную работу рынков, стабильные поступления доходов в бюджеты стран экспортеров, стабильное обеспечение стран-потребителей и формирование необходимых объемов инвестиций для нормальной работы отрасли на длительную перспективу", - сказал он. "И, безусловно, наши компании выполняют обязательства, причем добровольно, поскольку это носит характер добровольного участия. Понятно, что квоты распределяются пропорционально общим объемам добычи в стране. И мы, взяв на себя обязательства, исполняем (их - ред.)", - добавил Новак. ОПЕК+ в 2023 году сокращает добычу нефти, установив квоты на 2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизятся еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть и "добровольные" (дополнительные) сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года. Помимо этого, сейчас Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия - экспорт на 300 тысяч. В первом квартале 2024 года к этим мерам добавятся "добровольные" сокращения добычи другими странами ОПЕК+ на 700 тысяч баррелей в сутки, а РФ увеличит сокращение экспорта до 500 тысяч.

https://ria.ru/20231225/opek-1917950219.html

https://ria.ru/20231222/angola-1917369737.html

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, саудовская аравия, александр новак, опек