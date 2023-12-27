https://ria.ru/20231227/olen-1918373788.html
Олень редкого вида, появившийся во Владивостоке, покинул город
Олень редкого вида, появившийся во Владивостоке, покинул город - РИА Новости, 27.12.2023
Олень редкого вида, появившийся во Владивостоке, покинул город
Редкий водяной олень, который впервые забрел в центр Владивостока, ушел из города по льду Амурского залива, сообщил РИА Новости первый замминистра лесного... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:04
2023-12-27T10:04
2023-12-27T10:55
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Редкий водяной олень, который впервые забрел в центр Владивостока, ушел из города по льду Амурского залива, сообщил РИА Новости первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый. "Посмотрели по видео управляющей компании — он ушел обратно через море. Больше нигде не фиксировался", — сказал собеседник агентства.Ранее Суровый сообщил РИА Новости, что животное, вероятно, пришло во Владивосток по льду Амурского залива из Надеждинского района.Видео с оленем, который бродит по снегу около жилого комплекса в центре Владивостока, разошлось в соцсетях.Как рассказали РИА Новости в нацпарке "Земля леопарда", водяной олень мог переплыть более 15 километров Амурского залива и добраться до города из юго-западной части Приморья. По данным ученых, это первый в истории современных наблюдений случай фиксации этого копытного в крупном российском городе.Водяной олень (Hydropotes inermis) — новый для России вид. В стране его впервые наблюдали в 2019 году.Вероятной причиной расселения на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост популяции.По данным нацпарка на лето 2023 года, численность водяных оленей выросла в 1,8 раза с 2019 года, достигнув 300 особей, эти животные расселяются по региону.
https://ria.ru/20231217/tigr-1916289529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток
Олень редкого вида, появившийся во Владивостоке, покинул город
Редкий для России водяной олень, замеченный во Владивостоке, ушел по льду залива
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Редкий водяной олень, который впервые забрел в центр Владивостока, ушел из города по льду Амурского залива, сообщил РИА Новости первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый.
«
"Посмотрели по видео управляющей компании — он ушел обратно через море. Больше нигде не фиксировался", — сказал собеседник агентства.
Ранее Суровый сообщил РИА Новости, что животное, вероятно, пришло во Владивосток по льду Амурского залива из Надеждинского района
.
Видео с оленем, который бродит по снегу около жилого комплекса в центре Владивостока, разошлось в соцсетях.
Как рассказали РИА Новости в нацпарке "Земля леопарда", водяной олень мог переплыть более 15 километров Амурского залива и добраться до города из юго-западной части Приморья. По данным ученых, это первый в истории современных наблюдений случай фиксации этого копытного в крупном российском городе.
Водяной олень (Hydropotes inermis) — новый для России
вид. В стране его впервые наблюдали в 2019 году.
Вероятной причиной расселения на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост популяции.
По данным нацпарка на лето 2023 года, численность водяных оленей выросла в 1,8 раза с 2019 года, достигнув 300 особей, эти животные расселяются по региону.
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