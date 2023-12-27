https://ria.ru/20231227/ograblenie-1918363211.html

В Екатеринбурге мужчина попытался ограбить банк

В Екатеринбурге мужчина попытался ограбить банк - РИА Новости, 27.12.2023

В Екатеринбурге мужчина попытался ограбить банк

Мужчина пытался ограбить банк в Екатеринбурге, сейчас его ищут сотрудники полиции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:52

2023-12-27T08:52

2023-12-27T08:52

происшествия

екатеринбург

чайковский

валерий горелых

россельхозбанк

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Мужчина пытался ограбить банк в Екатеринбурге, сейчас его ищут сотрудники полиции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, на место происшествия "выезжала усиленная следственно-оперативная группа" полиции под руководством начальника управления уголовного розыска полковника Владимира Молодцова. "Представители МВД сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, отрабатывают на причастность к дерзкому разбойному нападению лиц ранее судимых, наркозависимых, склонных к такого рода противоправной деятельности. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей с целью установления возможных очевидцев и путей отхода нападавшего", - сказал Горелых. Он отметил, что из банка нападавший не вынес денег, а раскрытие преступления взято руководством регионального ГУМВД на личный контроль. По данным Telegram-канала Baza, во вторник вечером в отделение "Россельхозбанка" в Екатеринбурге на улице Чайковского зашел неизвестный, его лицо было обмотано шарфом, в руках – обрез двуствольного ружья. Мужчина требовал отдать ему все наличные деньги, но когда работники банка отказались и нажали тревожную кнопку, выстрелил в потолок и с пустыми руками вышел из здания.

https://ria.ru/20231207/bank-1914244515.html

https://ria.ru/20231209/proisshestvie-1914829172.html

екатеринбург

чайковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, чайковский, валерий горелых, россельхозбанк