https://ria.ru/20231227/ograblenie-1918363211.html
В Екатеринбурге мужчина попытался ограбить банк
В Екатеринбурге мужчина попытался ограбить банк - РИА Новости, 27.12.2023
В Екатеринбурге мужчина попытался ограбить банк
Мужчина пытался ограбить банк в Екатеринбурге, сейчас его ищут сотрудники полиции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:52
2023-12-27T08:52
2023-12-27T08:52
происшествия
екатеринбург
чайковский
валерий горелых
россельхозбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Мужчина пытался ограбить банк в Екатеринбурге, сейчас его ищут сотрудники полиции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, на место происшествия "выезжала усиленная следственно-оперативная группа" полиции под руководством начальника управления уголовного розыска полковника Владимира Молодцова. "Представители МВД сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, отрабатывают на причастность к дерзкому разбойному нападению лиц ранее судимых, наркозависимых, склонных к такого рода противоправной деятельности. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей с целью установления возможных очевидцев и путей отхода нападавшего", - сказал Горелых. Он отметил, что из банка нападавший не вынес денег, а раскрытие преступления взято руководством регионального ГУМВД на личный контроль. По данным Telegram-канала Baza, во вторник вечером в отделение "Россельхозбанка" в Екатеринбурге на улице Чайковского зашел неизвестный, его лицо было обмотано шарфом, в руках – обрез двуствольного ружья. Мужчина требовал отдать ему все наличные деньги, но когда работники банка отказались и нажали тревожную кнопку, выстрелил в потолок и с пустыми руками вышел из здания.
https://ria.ru/20231207/bank-1914244515.html
https://ria.ru/20231209/proisshestvie-1914829172.html
екатеринбург
чайковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, чайковский, валерий горелых, россельхозбанк
Происшествия, Екатеринбург, Чайковский, Валерий Горелых, Россельхозбанк
В Екатеринбурге мужчина попытался ограбить банк
В Екатеринбурге налетчик с обрезом пытался ограбить банк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Мужчина пытался ограбить банк в Екатеринбурге, сейчас его ищут сотрудники полиции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, на место происшествия "выезжала усиленная следственно-оперативная группа" полиции под руководством начальника управления уголовного розыска полковника Владимира Молодцова.
СМИ: в Милане банк ограбили через дыру в полу
"Представители МВД сейчас анализируют съемки с камер видеонаблюдения, отрабатывают на причастность к дерзкому разбойному нападению лиц ранее судимых, наркозависимых, склонных к такого рода противоправной деятельности. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей с целью установления возможных очевидцев и путей отхода нападавшего", - сказал Горелых.
Он отметил, что из банка нападавший не вынес денег, а раскрытие преступления взято руководством регионального ГУМВД на личный контроль.
По данным Telegram-канала Baza, во вторник вечером в отделение "Россельхозбанка
" в Екатеринбурге на улице Чайковского
зашел неизвестный, его лицо было обмотано шарфом, в руках – обрез двуствольного ружья. Мужчина требовал отдать ему все наличные деньги, но когда работники банка отказались и нажали тревожную кнопку, выстрелил в потолок и с пустыми руками вышел из здания.
Источник: в Нижнем Новгороде мужчина пострадал при попытке ограбить магазин