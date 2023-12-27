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Салат оливье возглавил рейтинг надоевших россиянам новогодних блюд - РИА Новости, 27.12.2023
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10:42 27.12.2023 (обновлено: 17:54 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/odnoklassniki-1918381327.html
Салат оливье возглавил рейтинг надоевших россиянам новогодних блюд
Салат оливье возглавил рейтинг надоевших россиянам новогодних блюд - РИА Новости, 27.12.2023
Салат оливье возглавил рейтинг надоевших россиянам новогодних блюд
Одноклассники и Lady Mail.ru (проект VK) провели исследование и узнали, какое блюдо россияне считают самым любимым на новогоднем столе, а что, наоборот, устали... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:42
2023-12-27T17:54
одноклассники
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Одноклассники и Lady Mail.ru (проект VK) провели исследование и узнали, какое блюдо россияне считают самым любимым на новогоднем столе, а что, наоборот, устали готовить и есть накануне праздника. В опросе приняли участие более 7 тысяч пользователей по всей стране. Помимо этого, платформы выяснили, какой аспект подготовки к празднику больше всего интересует россиян.Среди традиционных новогодних блюд больше всего россиянам надоел салат оливье: 16% респондентов выбрали именно его. Еще 13% проголосовали за крабовый салат, 7% – за селедку под шубой, 6% – за курицу с картошкой в духовке, 6% – за бутерброды со шпротами. Около трети (34%) опрошенных отметили, что ни одно новогоднее блюдо они не устали есть. Также 14% респондентов надоело не только есть, но и готовить оливье, 12% – селедку под шубой, 10% – холодец, что может быть связано с большим количеством ингредиентов и времени, которое требуется на приготовление этих закусок.Салат оливье при этом оказался и самым любимым новогодним блюдом россиян: именно его выбрали большинство опрошенных (26%). Второе место заняла селедка под шубой (19%), третье – бутерброды с красной икрой (15%). Также в топ-5 любимых блюд на новогоднем столе вошли холодец (8%) и бутерброды с красной рыбой (8%). Меньшей популярностью среди респондентов пользуются курица с картошкой в духовке (5%), мясо по-французски (5%), крабовый салат (4%), салат "Мимоза" (2%), бутерброды со шпротами (2%) и заливная рыба (2%).Аналитики ОК изучили темы, которые сильнее всего интересуют пользователей в преддверии Нового года. Подготовка новогоднего стола стала самой волнующей темой в сервисе "Увлечения". В частности, люди интересовались приготовлением закусок, оливье и других салатов, десертов. На втором месте оказался "Новогодний образ", на третьем – "Новогоднее оформление". Также много внимания привлекли идеи подарков и рукоделие (например, изготовление елочных игрушек). Большинство вопросов, заданных пользователями ОК, было посвящено подготовке и сервировке новогоднего стола.В начале декабря в сервисе "Увлечения" появился раздел "Новый год", число его просмотров за первые две недели превысило 68 млн, количество реакций на посты составило 1,6 млн. Там же пользователи ОК задали около 12 тыс. вопросов на тему Нового года.
https://ria.ru/20231226/odnoklassniki-1918163178.html
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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60
353
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одноклассники
Одноклассники
Салат оливье возглавил рейтинг надоевших россиянам новогодних блюд

Оливье возглавил список надоевших россиянам новогодних блюд

© Фото : Freepik/TimolinaНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Freepik/Timolina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Одноклассники и Lady Mail.ru (проект VK) провели исследование и узнали, какое блюдо россияне считают самым любимым на новогоднем столе, а что, наоборот, устали готовить и есть накануне праздника. В опросе приняли участие более 7 тысяч пользователей по всей стране. Помимо этого, платформы выяснили, какой аспект подготовки к празднику больше всего интересует россиян.
Среди традиционных новогодних блюд больше всего россиянам надоел салат оливье: 16% респондентов выбрали именно его. Еще 13% проголосовали за крабовый салат, 7% – за селедку под шубой, 6% – за курицу с картошкой в духовке, 6% – за бутерброды со шпротами. Около трети (34%) опрошенных отметили, что ни одно новогоднее блюдо они не устали есть. Также 14% респондентов надоело не только есть, но и готовить оливье, 12% – селедку под шубой, 10% – холодец, что может быть связано с большим количеством ингредиентов и времени, которое требуется на приготовление этих закусок.
Салат оливье при этом оказался и самым любимым новогодним блюдом россиян: именно его выбрали большинство опрошенных (26%). Второе место заняла селедка под шубой (19%), третье – бутерброды с красной икрой (15%). Также в топ-5 любимых блюд на новогоднем столе вошли холодец (8%) и бутерброды с красной рыбой (8%). Меньшей популярностью среди респондентов пользуются курица с картошкой в духовке (5%), мясо по-французски (5%), крабовый салат (4%), салат "Мимоза" (2%), бутерброды со шпротами (2%) и заливная рыба (2%).
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26 декабря, 13:36
Аналитики ОК изучили темы, которые сильнее всего интересуют пользователей в преддверии Нового года. Подготовка новогоднего стола стала самой волнующей темой в сервисе "Увлечения". В частности, люди интересовались приготовлением закусок, оливье и других салатов, десертов. На втором месте оказался "Новогодний образ", на третьем – "Новогоднее оформление". Также много внимания привлекли идеи подарков и рукоделие (например, изготовление елочных игрушек). Большинство вопросов, заданных пользователями ОК, было посвящено подготовке и сервировке новогоднего стола.
В начале декабря в сервисе "Увлечения" появился раздел "Новый год", число его просмотров за первые две недели превысило 68 млн, количество реакций на посты составило 1,6 млн. Там же пользователи ОК задали около 12 тыс. вопросов на тему Нового года.
 
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