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В Финляндии обжаловали решение о закрытии границы с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
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16:20 27.12.2023 (обновлено: 16:55 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/obzhalovanie-1918489592.html
В Финляндии обжаловали решение о закрытии границы с Россией, пишут СМИ
В Финляндии обжаловали решение о закрытии границы с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
В Финляндии обжаловали решение о закрытии границы с Россией, пишут СМИ
Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали решение правительства о закрытии границы с Россией в Высшем административном суде страны, сообщила группа... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:20
2023-12-27T16:55
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали решение правительства о закрытии границы с Россией в Высшем административном суде страны, сообщила группа региональных изданий Uutissuomalainen.&quot;Заявители требуют отменить решения о закрытии восточной границы как неконституционные&quot;, — уточнили в материале.По данным группы изданий, заявители — граждане Финляндии, принадлежащие к русскоязычному меньшинству. Как утверждают авторы апелляционной жалобы, решения о закрытии границы нарушают свободу передвижения и многие другие основные права, включая запрет на дискриминацию. Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России. Хельсинки объяснил свои действия якобы неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.Республика полностью закрыла границу 15 декабря, введенные ограничения будут действовать до 14 января. Единственным транспортным сообщением между двумя странами по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала". В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, указал, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право". Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а надуманные обвинения в организации миграционного кризиса неприемлемы для Москвы.В России не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
https://ria.ru/20231227/finlyandiya-1918389276.html
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в мире, россия, финляндия, москва
В мире, Россия, Финляндия, Москва
В Финляндии обжаловали решение о закрытии границы с Россией, пишут СМИ

Uutissuomalainen: в Финляндии обжаловали решение о закрытии границы с Россией

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали решение правительства о закрытии границы с Россией в Высшем административном суде страны, сообщила группа региональных изданий Uutissuomalainen.
«

"Заявители требуют отменить решения о закрытии восточной границы как неконституционные", — уточнили в материале.

По данным группы изданий, заявители — граждане Финляндии, принадлежащие к русскоязычному меньшинству. Как утверждают авторы апелляционной жалобы, решения о закрытии границы нарушают свободу передвижения и многие другие основные права, включая запрет на дискриминацию.
Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России. Хельсинки объяснил свои действия якобы неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.
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Республика полностью закрыла границу 15 декабря, введенные ограничения будут действовать до 14 января. Единственным транспортным сообщением между двумя странами по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".
В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, указал, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право". Представитель Кремля подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а надуманные обвинения в организации миграционного кризиса неприемлемы для Москвы.
В России не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
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