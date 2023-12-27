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ВСУ обстреляли обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/obstrel-1918411042.html
ВСУ обстреляли обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 27.12.2023
ВСУ обстреляли обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив за час 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:25
2023-12-27T12:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
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ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив за час 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 11.20 до 11.55 выпущено еще 20 снарядов указанного калибра по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, четыре таких же снаряда по Горловке и три – по Ясиноватскому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район находится на западе, Киевский - в северной части горда. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231227/obstrely-1918339940.html
https://ria.ru/20231227/gorlovka-1918384810.html
донецк
горловка
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол
ВСУ обстреляли обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили по ДНР за час 30 натовских снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив за час 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, с 11.20 до 11.55 выпущено еще 20 снарядов указанного калибра по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, четыре таких же снаряда по Горловке и три – по Ясиноватскому району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район находится на западе, Киевский - в северной части горда. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтирол
 
 
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