ВСУ обстреляли обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили по ДНР за час 30 натовских снарядов
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив за час 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 11.20 до 11.55 выпущено еще 20 снарядов указанного калибра по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, четыре таких же снаряда по Горловке и три – по Ясиноватскому району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район находится на западе, Киевский - в северной части горда. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.