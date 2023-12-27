https://ria.ru/20231227/obstrel-1918411042.html

ВСУ обстреляли обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 27.12.2023

ВСУ обстреляли обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив за час 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:25

2023-12-27T12:25

2023-12-27T12:25

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg

ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив за час 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 11.20 до 11.55 выпущено еще 20 снарядов указанного калибра по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, четыре таких же снаряда по Горловке и три – по Ясиноватскому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район находится на западе, Киевский - в северной части горда. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231227/obstrely-1918339940.html

https://ria.ru/20231227/gorlovka-1918384810.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол