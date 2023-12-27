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"Новатэк" получил патенты на технологии производства аммиака - РИА Новости, 27.12.2023
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10:35 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/novatek-1918379072.html
"Новатэк" получил патенты на технологии производства аммиака
"Новатэк" получил патенты на технологии производства аммиака - РИА Новости, 27.12.2023
"Новатэк" получил патенты на технологии производства аммиака
"Новатэк" получил российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:35
2023-12-27T10:35
новатэк
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Новатэк" получил российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода, сообщила компания. ""Новатэк" получил российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода", – говорится в пресс-релизе компании.Технология производства низкоуглеродного аммиака разработана компанией в сотрудничестве с российскими проектными институтами. Она основана на методе парового риформинга природного газа.Запатентованные технологические решения, как уточняется, позволяют обеспечить производительность технологической линии более 1 миллиона тонн низкоуглеродного аммиака в год. В целях снижения углеродного следа использованы энергоэффективные технологические решения и предусмотрено улавливание более 90% углекислого газа с последующим подземным хранением."Крупнотоннажная технология крекинга аммиака является важным шагом в создании производственной цепочки, в которой полученный чистый водород может быть доставлен до конечных потребителей по конкурентной и доступной цене", – подчеркнули в компании."Новатэк" ранее в 2023 году уже получил патенты на технологии по сжижению газа. В апреле компания модернизировала технологию "Арктический каскад" и запатентовала ее для применения на технологических линиях большей мощности – до 3 миллионов тонн. В июне же "Новатэк" получил патент на крупнотоннажную технологию сжижения "Арктический микс" с производительностью одной технологической линии более 6 миллионов тонн.
https://ria.ru/20231221/postavki-1917327748.html
https://ria.ru/20230914/ammiak-1896282768.html
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новатэк, экономика, россия, технологии
Новатэк, Экономика, Россия, Технологии
"Новатэк" получил патенты на технологии производства аммиака

"Новатэк" получил патенты на крупнотоннажные технологии производства аммиака

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд компании "Новатэк"
Стенд компании Новатэк - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости
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Стенд компании "Новатэк". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Новатэк" получил российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода, сообщила компания.
""Новатэк" получил российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода", – говорится в пресс-релизе компании.
Технология производства низкоуглеродного аммиака разработана компанией в сотрудничестве с российскими проектными институтами. Она основана на методе парового риформинга природного газа.
Запатентованные технологические решения, как уточняется, позволяют обеспечить производительность технологической линии более 1 миллиона тонн низкоуглеродного аммиака в год. В целях снижения углеродного следа использованы энергоэффективные технологические решения и предусмотрено улавливание более 90% углекислого газа с последующим подземным хранением.
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"Крупнотоннажная технология крекинга аммиака является важным шагом в создании производственной цепочки, в которой полученный чистый водород может быть доставлен до конечных потребителей по конкурентной и доступной цене", – подчеркнули в компании.
"Новатэк" ранее в 2023 году уже получил патенты на технологии по сжижению газа. В апреле компания модернизировала технологию "Арктический каскад" и запатентовала ее для применения на технологических линиях большей мощности – до 3 миллионов тонн. В июне же "Новатэк" получил патент на крупнотоннажную технологию сжижения "Арктический микс" с производительностью одной технологической линии более 6 миллионов тонн.
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