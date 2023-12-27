https://ria.ru/20231227/novatek-1918379072.html

"Новатэк" получил патенты на технологии производства аммиака

"Новатэк" получил патенты на технологии производства аммиака - РИА Новости, 27.12.2023

"Новатэк" получил патенты на технологии производства аммиака

"Новатэк" получил российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:35

2023-12-27T10:35

2023-12-27T10:35

новатэк

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Новатэк" получил российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода, сообщила компания. ""Новатэк" получил российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода", – говорится в пресс-релизе компании.Технология производства низкоуглеродного аммиака разработана компанией в сотрудничестве с российскими проектными институтами. Она основана на методе парового риформинга природного газа.Запатентованные технологические решения, как уточняется, позволяют обеспечить производительность технологической линии более 1 миллиона тонн низкоуглеродного аммиака в год. В целях снижения углеродного следа использованы энергоэффективные технологические решения и предусмотрено улавливание более 90% углекислого газа с последующим подземным хранением."Крупнотоннажная технология крекинга аммиака является важным шагом в создании производственной цепочки, в которой полученный чистый водород может быть доставлен до конечных потребителей по конкурентной и доступной цене", – подчеркнули в компании."Новатэк" ранее в 2023 году уже получил патенты на технологии по сжижению газа. В апреле компания модернизировала технологию "Арктический каскад" и запатентовала ее для применения на технологических линиях большей мощности – до 3 миллионов тонн. В июне же "Новатэк" получил патент на крупнотоннажную технологию сжижения "Арктический микс" с производительностью одной технологической линии более 6 миллионов тонн.

https://ria.ru/20231221/postavki-1917327748.html

https://ria.ru/20230914/ammiak-1896282768.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новатэк, экономика, россия, технологии