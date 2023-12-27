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Россия снизила импортозависимость в нефтегазе, заявил Новак - РИА Новости, 27.12.2023
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11:51 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/novak-1918400707.html
Россия снизила импортозависимость в нефтегазе, заявил Новак
Россия снизила импортозависимость в нефтегазе, заявил Новак - РИА Новости, 27.12.2023
Россия снизила импортозависимость в нефтегазе, заявил Новак
Россия за последние несколько лет снизила импортозависимость в нефтегазовой сфере с 67% до 35%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:51
2023-12-27T11:51
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия за последние несколько лет снизила импортозависимость в нефтегазовой сфере с 67% до 35%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Правительством РФ в этом году особое внимание уделялось импортозамещению нефтегазовой отрасли при производстве оборудования. Председатель правительства сформировал в координационном центре специальную рабочую группу - так называемый Координационный центр по импортозамещению. Если говорить о нефтегазовой отрасли, мы за последние несколько лет снизили зависимость с 67% до 35%. И дальше поставлена задача обеспечить полный технологический суверенитет", - сказал он.
https://ria.ru/20231227/novak-1918396340.html
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Россия снизила импортозависимость в нефтегазе, заявил Новак

Новак: Россия за несколько лет снизила импортозависимость в нефтегазе до 35%

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия за последние несколько лет снизила импортозависимость в нефтегазовой сфере с 67% до 35%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Правительством РФ в этом году особое внимание уделялось импортозамещению нефтегазовой отрасли при производстве оборудования. Председатель правительства сформировал в координационном центре специальную рабочую группу - так называемый Координационный центр по импортозамещению. Если говорить о нефтегазовой отрасли, мы за последние несколько лет снизили зависимость с 67% до 35%. И дальше поставлена задача обеспечить полный технологический суверенитет", - сказал он.
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ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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