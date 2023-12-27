https://ria.ru/20231227/novak-1918400707.html

Россия снизила импортозависимость в нефтегазе, заявил Новак

Россия снизила импортозависимость в нефтегазе, заявил Новак - РИА Новости, 27.12.2023

Россия снизила импортозависимость в нефтегазе, заявил Новак

Россия за последние несколько лет снизила импортозависимость в нефтегазовой сфере с 67% до 35%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:51

2023-12-27T11:51

2023-12-27T11:51

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия за последние несколько лет снизила импортозависимость в нефтегазовой сфере с 67% до 35%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Правительством РФ в этом году особое внимание уделялось импортозамещению нефтегазовой отрасли при производстве оборудования. Председатель правительства сформировал в координационном центре специальную рабочую группу - так называемый Координационный центр по импортозамещению. Если говорить о нефтегазовой отрасли, мы за последние несколько лет снизили зависимость с 67% до 35%. И дальше поставлена задача обеспечить полный технологический суверенитет", - сказал он.

https://ria.ru/20231227/novak-1918396340.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр новак