https://ria.ru/20231227/novak-1918396340.html

Российский ТЭК успешно развивался в 2023 году, заявил Новак

Российский ТЭК успешно развивался в 2023 году, заявил Новак - РИА Новости, 27.12.2023

Российский ТЭК успешно развивался в 2023 году, заявил Новак

Топливно-энергетический комплекс России успешно развивался в 2023 году, обеспечил энергобезопасность страны, несмотря на усиление санкций, заявил вице-премьер... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:36

2023-12-27T11:36

2023-12-27T12:46

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Топливно-энергетический комплекс России успешно развивался в 2023 году, обеспечил энергобезопасность страны, несмотря на усиление санкций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Действительно могу сказать, что 2023 год был достаточно особенный. Много было усилений различных санкционных ограничений относительно топливно-энергетического комплекса России. Тем не менее, несмотря на вызовы и трудности, с которыми сталкивалась отрасль, могу с уверенностью сказать, что топливно-энергетический комплекс России успешно развивался в 2023 году", - сказал он. "Он выполнил несколько задач, которые стоят перед отраслью. В первую очередь это обеспечение энергетической безопасности нашей страны", - добавил Новак, отметив, что россияне в полной мере были обеспечены электроэнергией, теплом, газом, углем, нефтепродуктами.Также ТЭК снабжал экономику: обеспечивал стабильные доходы в бюджет, ведущую роль в формировании ВВП."Наконец, очень важная составляющая для нашей страны - это формирование экспортного потенциала. И топливно-энергетический комплекс стабильно отработал в этом направлении, обеспечив реализацию на экспорт и нефти, и нефтепродуктов, и газа, и угля, несмотря на те ограничения, которые были введены против нашего ТЭКа недружественными странами", - отметил вице-премьер.

https://ria.ru/20231201/tek-1913125794.html

https://ria.ru/20231227/gaz-1918383823.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, александр новак