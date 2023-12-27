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Экономические нити между Россией и Австрией пока не разорваны, заявил посол - РИА Новости, 27.12.2023
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09:34 27.12.2023 (обновлено: 09:37 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/niti-1918368918.html
Экономические нити между Россией и Австрией пока не разорваны, заявил посол
Экономические нити между Россией и Австрией пока не разорваны, заявил посол - РИА Новости, 27.12.2023
Экономические нити между Россией и Австрией пока не разорваны, заявил посол
Несмотря на санкции, экономические нити, связывающие РФ и Австрию, пока что не разорваны и вряд ли могут быть разорваны до конца, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:34
2023-12-27T09:37
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австрия
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Несмотря на санкции, экономические нити, связывающие РФ и Австрию, пока что не разорваны и вряд ли могут быть разорваны до конца, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский."Экономические нити, связывающие Россию и Австрию, пока что не разорваны - и вряд ли могут быть разорваны - до конца. Это отлично осознает и местный официоз, и бизнес-круги, получившие солидные дивиденды от делового сотрудничества с нами", - сказал Любинский.При этом дипломат отметил, что на данном этапе, исходя из настроя западников, размышлять об отмене ограничений бессмысленно. "Мы на это и не рассчитываем. Закручивание санкционной спирали, очевидно, продолжится, ведь США за счет европейцев успешно добиваются собственной выгоды. Как и было всегда. В этих условиях восстановление прежних объемов взаимной торговли и динамики деловых контактов вряд ли можно отнести к нашим приоритетным задачам", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231227/avstriya-1918354449.html
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россия, австрия, в мире
Россия, Австрия, В мире
Экономические нити между Россией и Австрией пока не разорваны, заявил посол

Посол: экономические нити, связывающие Россию и Австрию, пока не разорваны

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорода мира. Вена
Города мира. Вена - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Несмотря на санкции, экономические нити, связывающие РФ и Австрию, пока что не разорваны и вряд ли могут быть разорваны до конца, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Экономические нити, связывающие Россию и Австрию, пока что не разорваны - и вряд ли могут быть разорваны - до конца. Это отлично осознает и местный официоз, и бизнес-круги, получившие солидные дивиденды от делового сотрудничества с нами", - сказал Любинский.
При этом дипломат отметил, что на данном этапе, исходя из настроя западников, размышлять об отмене ограничений бессмысленно. "Мы на это и не рассчитываем. Закручивание санкционной спирали, очевидно, продолжится, ведь США за счет европейцев успешно добиваются собственной выгоды. Как и было всегда. В этих условиях восстановление прежних объемов взаимной торговли и динамики деловых контактов вряд ли можно отнести к нашим приоритетным задачам", - пояснил собеседник агентства.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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