https://ria.ru/20231227/niti-1918368918.html

Экономические нити между Россией и Австрией пока не разорваны, заявил посол

Экономические нити между Россией и Австрией пока не разорваны, заявил посол - РИА Новости, 27.12.2023

Экономические нити между Россией и Австрией пока не разорваны, заявил посол

Несмотря на санкции, экономические нити, связывающие РФ и Австрию, пока что не разорваны и вряд ли могут быть разорваны до конца, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:34

2023-12-27T09:34

2023-12-27T09:37

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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Несмотря на санкции, экономические нити, связывающие РФ и Австрию, пока что не разорваны и вряд ли могут быть разорваны до конца, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский."Экономические нити, связывающие Россию и Австрию, пока что не разорваны - и вряд ли могут быть разорваны - до конца. Это отлично осознает и местный официоз, и бизнес-круги, получившие солидные дивиденды от делового сотрудничества с нами", - сказал Любинский.При этом дипломат отметил, что на данном этапе, исходя из настроя западников, размышлять об отмене ограничений бессмысленно. "Мы на это и не рассчитываем. Закручивание санкционной спирали, очевидно, продолжится, ведь США за счет европейцев успешно добиваются собственной выгоды. Как и было всегда. В этих условиях восстановление прежних объемов взаимной торговли и динамики деловых контактов вряд ли можно отнести к нашим приоритетным задачам", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231227/avstriya-1918354449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, австрия, в мире