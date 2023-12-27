https://ria.ru/20231227/netenyakhu-1918580686.html

На Западе заявляют о "конце пути" для Нетаньяху, заявил cоветник Эрдогана

На Западе заявляют о "конце пути" для Нетаньяху, заявил cоветник Эрдогана - РИА Новости, 27.12.2023

На Западе заявляют о "конце пути" для Нетаньяху, заявил cоветник Эрдогана

Ряд страна Запада заявляют о "конце пути" для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T21:59

2023-12-27T21:59

2023-12-27T21:59

в мире

израиль

турция

германия

биньямин нетаньяху

адольф гитлер

хамас

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg

АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Ряд страна Запада заявляют о "конце пути" для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч. Президент Турции в среду выступил с критикой Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь Нетаньяху заявил, что Эрдоган, который "устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль". "Нетаньяху сделал сегодня заявление о нашем президенте. Вы безжалостно обрушиваете бомбы на народ без разбора. Некоторые круги не хотят понять масштабы катастрофы, когда мы говорим о геноциде. Наш президент громко заявлял об этом в Германии и Греции. В то время как многие европейские столицы молчали, наш президент продемонстрировал свою позицию. Нетаньяху пытается отмыть свои окровавленные руки. Но мир уже увидел это. Постоянное прекращение огня и мир наступят только тогда, когда мир придет в Газу. Израиль жесток, его политика - это жестокость. Как можно объяснить, что бомбы сыплются на детей, проходящих лечение от рака? Многие западные страны говорят, что это конец пути для Нетаньяху", - сказал советник в интервью телеканалу TRT Haber. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.

https://ria.ru/20231227/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231225/kofe-1918046577.html

израиль

турция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, турция, германия, биньямин нетаньяху, адольф гитлер, хамас, реджеп тайип эрдоган