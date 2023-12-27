На Западе заявляют о "конце пути" для Нетаньяху, заявил cоветник Эрдогана
Советник Эрдогана: некоторые страны Запада заявляют о "конце пути" для Нетаньяху
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Ряд страна Запада заявляют о "конце пути" для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч.
Президент Турции в среду выступил с критикой Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь Нетаньяху заявил, что Эрдоган, который "устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль".
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"Нетаньяху сделал сегодня заявление о нашем президенте. Вы безжалостно обрушиваете бомбы на народ без разбора. Некоторые круги не хотят понять масштабы катастрофы, когда мы говорим о геноциде. Наш президент громко заявлял об этом в Германии и Греции. В то время как многие европейские столицы молчали, наш президент продемонстрировал свою позицию. Нетаньяху пытается отмыть свои окровавленные руки. Но мир уже увидел это. Постоянное прекращение огня и мир наступят только тогда, когда мир придет в Газу. Израиль жесток, его политика - это жестокость. Как можно объяснить, что бомбы сыплются на детей, проходящих лечение от рака? Многие западные страны говорят, что это конец пути для Нетаньяху", - сказал советник в интервью телеканалу TRT Haber.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.