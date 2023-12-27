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В Турции назвали Нетаньяху последним человеком, кто может говорить о морали - РИА Новости, 27.12.2023
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20:11 27.12.2023 (обновлено: 20:43 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/netanyakhu-1918568060.html
В Турции назвали Нетаньяху последним человеком, кто может говорить о морали
В Турции назвали Нетаньяху последним человеком, кто может говорить о морали - РИА Новости, 27.12.2023
В Турции назвали Нетаньяху последним человеком, кто может говорить о морали
Администрация президента Турции назвала премьер-министра Биньямина Нетаньяху "последним человеком", который может "что-либо сказать о геноциде и говорить о... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T20:11
2023-12-27T20:43
в мире
турция
израиль
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
биньямин нетаньяху
адольф гитлер
хамас
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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Администрация президента Турции назвала премьер-министра Биньямина Нетаньяху "последним человеком", который может "что-либо сказать о геноциде и говорить о морали". Президент Турции в среду выступил с критикой Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь Нетаньяху заявил, что Эрдоган, который "устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль". "Премьер-министр Израиля Нетаньяху - последний человек, который может что-то сказать о геноциде. Он овладел искусством продавать миру свои военные преступления против мирного населения как самооборону. Даже если мир не сможет остановить его, история осудит его как военного преступника", - заявил глава Управления по коммуникациям президентской администрации Фахреттин Алтун. "Премьер-министр Израиля Нетаньяху - последний человек, который может говорить о нашей борьбе с терроризмом. Мы боремся с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции) и ее приспешниками уже более 40 лет. Как и Нетаньяху, наши курдские граждане лично боролись против РПК, которая массово убивает мирных жителей и детей без разбора! Последний человек, который может говорить о морали, - это премьер-министр Израиля Нетаньяху. Он не может читать никому лекции о том, как проводить террористические операции, потому что у него нет опыта в этой области! Все, что он делал последние сорок лет, - это изгонял палестинцев с их земли. Теперь он перешел на новый уровень, используя израильскую армию для убийства мирных жителей в их домах, больницах и лагерях беженцев", - написал Алтун в соцсети Х. "Отчаянные попытки Нетаньяху спасти свою политическую карьеру, убивая мирных жителей и расширяя масштабы войны, обречены на провал. Наш президент Эрдоган выступил с этим призывом и не перестанет бороться за справедливость, сколько бы Нетаньяху ни лгал миру. Мы еще раз призываем международное сообщество объединиться вокруг наших усилий по достижению немедленного прекращения огня и переговоров о прочном мире. Несмотря на политические нападки и клевету в адрес Турции, мы делаем свое дело, и будем продолжать его делать. Мы будем продолжать говорить правду!", - добавил Алтун.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
https://ria.ru/20231227/netanyakhu-1918539881.html
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в мире, турция, израиль, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, адольф гитлер, хамас
В мире, Турция, Израиль, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху, Адольф Гитлер, ХАМАС
В Турции назвали Нетаньяху последним человеком, кто может говорить о морали

Фахреттин Алтун: Нетаньяху — последний человек, кто может говорить о морали

© AP Photo / Ariel SchalitФлаг на здании посольства Турции
Флаг на здании посольства Турции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Флаг на здании посольства Турции . Архивное фото
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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Администрация президента Турции назвала премьер-министра Биньямина Нетаньяху "последним человеком", который может "что-либо сказать о геноциде и говорить о морали".
Президент Турции в среду выступил с критикой Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь Нетаньяху заявил, что Эрдоган, который "устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима - последний, кто может читать нам мораль".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Нетаньяху ответил Эрдогану на критику в свой адрес
Вчера, 18:23
«
"Премьер-министр Израиля Нетаньяху - последний человек, который может что-то сказать о геноциде. Он овладел искусством продавать миру свои военные преступления против мирного населения как самооборону. Даже если мир не сможет остановить его, история осудит его как военного преступника", - заявил глава Управления по коммуникациям президентской администрации Фахреттин Алтун.
"Премьер-министр Израиля Нетаньяху - последний человек, который может говорить о нашей борьбе с терроризмом. Мы боремся с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции) и ее приспешниками уже более 40 лет. Как и Нетаньяху, наши курдские граждане лично боролись против РПК, которая массово убивает мирных жителей и детей без разбора! Последний человек, который может говорить о морали, - это премьер-министр Израиля Нетаньяху. Он не может читать никому лекции о том, как проводить террористические операции, потому что у него нет опыта в этой области! Все, что он делал последние сорок лет, - это изгонял палестинцев с их земли. Теперь он перешел на новый уровень, используя израильскую армию для убийства мирных жителей в их домах, больницах и лагерях беженцев", - написал Алтун в соцсети Х.
"Отчаянные попытки Нетаньяху спасти свою политическую карьеру, убивая мирных жителей и расширяя масштабы войны, обречены на провал. Наш президент Эрдоган выступил с этим призывом и не перестанет бороться за справедливость, сколько бы Нетаньяху ни лгал миру. Мы еще раз призываем международное сообщество объединиться вокруг наших усилий по достижению немедленного прекращения огня и переговоров о прочном мире. Несмотря на политические нападки и клевету в адрес Турции, мы делаем свое дело, и будем продолжать его делать. Мы будем продолжать говорить правду!", - добавил Алтун.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Глава МИД Турции призвал Блинкена начать мирные переговоры по Газе
Вчера, 18:14
 
В миреТурцияИзраильАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганБиньямин НетаньяхуАдольф ГитлерХАМАС
 
 
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