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Правительство актуализирует действующие нацпроекты - РИА Новости, 27.12.2023
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10:07 27.12.2023 (обновлено: 10:17 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/natsproekty-1918374369.html
Правительство актуализирует действующие нацпроекты
Правительство актуализирует действующие нацпроекты - РИА Новости, 27.12.2023
Правительство актуализирует действующие нацпроекты
Правительство РФ к началу июня 2024 года актуализирует действующие нацпроекты для реализации их в 2025–2030 годах, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:07
2023-12-27T10:17
россия
экономика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ к началу июня 2024 года актуализирует действующие нацпроекты для реализации их в 2025–2030 годах, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина."(Премьер-министр РФ - ред.) Михаил Мишустин дал поручения по итогам совещания о продлении национальных проектов до 2030 года. Правительство актуализирует действующие нацпроекты для реализации их в 2025–2030 годах. Итоговые предложения по содержанию и предельному объему финансирования обновленных нацпроектов должны быть представлены к началу июня 2024 года", - говорится в сообщении.Главными координаторами этой работы станут Минэкономразвития и Минфин, отметили в кабмине."Перечень поручений предполагает доработку всех национальных проектов. Особое внимание будет уделено решению конкретных задач, непосредственно влияющих на улучшение жизни граждан, и достижению национальных целей развития", - добавили в пресс-службе.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Правительство актуализирует действующие нацпроекты

Правительство актуализирует действующие нацпроекты к началу июня 2024 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ к началу июня 2024 года актуализирует действующие нацпроекты для реализации их в 2025–2030 годах, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"(Премьер-министр РФ - ред.) Михаил Мишустин дал поручения по итогам совещания о продлении национальных проектов до 2030 года. Правительство актуализирует действующие нацпроекты для реализации их в 2025–2030 годах. Итоговые предложения по содержанию и предельному объему финансирования обновленных нацпроектов должны быть представлены к началу июня 2024 года", - говорится в сообщении.
Главными координаторами этой работы станут Минэкономразвития и Минфин, отметили в кабмине.
"Перечень поручений предполагает доработку всех национальных проектов. Особое внимание будет уделено решению конкретных задач, непосредственно влияющих на улучшение жизни граждан, и достижению национальных целей развития", - добавили в пресс-службе.
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