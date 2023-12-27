https://ria.ru/20231227/natsproekty-1918374369.html

Правительство актуализирует действующие нацпроекты

Правительство актуализирует действующие нацпроекты - РИА Новости, 27.12.2023

Правительство актуализирует действующие нацпроекты

Правительство РФ к началу июня 2024 года актуализирует действующие нацпроекты для реализации их в 2025–2030 годах, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:07

2023-12-27T10:07

2023-12-27T10:17

россия

экономика

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ к началу июня 2024 года актуализирует действующие нацпроекты для реализации их в 2025–2030 годах, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина."(Премьер-министр РФ - ред.) Михаил Мишустин дал поручения по итогам совещания о продлении национальных проектов до 2030 года. Правительство актуализирует действующие нацпроекты для реализации их в 2025–2030 годах. Итоговые предложения по содержанию и предельному объему финансирования обновленных нацпроектов должны быть представлены к началу июня 2024 года", - говорится в сообщении.Главными координаторами этой работы станут Минэкономразвития и Минфин, отметили в кабмине."Перечень поручений предполагает доработку всех национальных проектов. Особое внимание будет уделено решению конкретных задач, непосредственно влияющих на улучшение жизни граждан, и достижению национальных целей развития", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231223/ekologiya-1917607073.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика