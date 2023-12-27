https://ria.ru/20231227/natsproekty-1918374369.html
Правительство актуализирует действующие нацпроекты
Правительство актуализирует действующие нацпроекты - РИА Новости, 27.12.2023
Правительство актуализирует действующие нацпроекты
Правительство РФ к началу июня 2024 года актуализирует действующие нацпроекты для реализации их в 2025–2030 годах, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:07
2023-12-27T10:07
2023-12-27T10:17
россия
экономика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ к началу июня 2024 года актуализирует действующие нацпроекты для реализации их в 2025–2030 годах, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина."(Премьер-министр РФ - ред.) Михаил Мишустин дал поручения по итогам совещания о продлении национальных проектов до 2030 года. Правительство актуализирует действующие нацпроекты для реализации их в 2025–2030 годах. Итоговые предложения по содержанию и предельному объему финансирования обновленных нацпроектов должны быть представлены к началу июня 2024 года", - говорится в сообщении.Главными координаторами этой работы станут Минэкономразвития и Минфин, отметили в кабмине."Перечень поручений предполагает доработку всех национальных проектов. Особое внимание будет уделено решению конкретных задач, непосредственно влияющих на улучшение жизни граждан, и достижению национальных целей развития", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231223/ekologiya-1917607073.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Правительство актуализирует действующие нацпроекты
Правительство актуализирует действующие нацпроекты к началу июня 2024 года