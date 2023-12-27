"Уходи": пользователей Сети шокировали слова Зеленского о НАТО
Пользователи Х раскритиковали стремления Зеленского сотрудничать с НАТО
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о желании сотрудничать с НАТО и потребовали его отставки.
"Сегодня я провел совещание по работе Украины с НАТО в следующем году. <…> Украинская стратегия в отношении альянса абсолютно ясна", — заявил он.
Пользователи Сети напомнили ему, что именно из-за НАТО Украина оказалась в такой плачевной ситуации сегодня.
"Разве не из-за этого Украина оказалась в этом хаосе?" — поинтересовался Thomas Paine Band.
"Мы не нужны НАТО. Перестаньте унижаться", — заметил украинский пользователь Nikola Schulz.
"Уходи с поста", — призвал noone.
"Ты можешь сколько угодно встречаться с Блинкеном (госсекретарь США. – Прим. ред.) за Биг Маком и картошкой фри, как твой министр иностранных дел, но ты никогда не станешь членом НАТО или ЕС. Они обвели тебя вокруг пальца, как и США. Твой политический опыт ничтожен, как и твое президентство", — отметил Derrick M.
"Очередная операция по отмыванию денег", — резюмировал CensoredPatriot.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.