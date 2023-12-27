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"Уходи": пользователей Сети шокировали слова Зеленского о НАТО - РИА Новости, 27.12.2023
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10:09 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/nato-1918374883.html
"Уходи": пользователей Сети шокировали слова Зеленского о НАТО
"Уходи": пользователей Сети шокировали слова Зеленского о НАТО - РИА Новости, 27.12.2023
"Уходи": пользователей Сети шокировали слова Зеленского о НАТО
Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о желании сотрудничать с НАТО и потребовали его отставки. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:09
2023-12-27T10:09
украина
сша
москва
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
нато
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о желании сотрудничать с НАТО и потребовали его отставки."Сегодня я провел совещание по работе Украины с НАТО в следующем году. &lt;…&gt; Украинская стратегия в отношении альянса абсолютно ясна", — заявил он.Пользователи Сети напомнили ему, что именно из-за НАТО Украина оказалась в такой плачевной ситуации сегодня."Разве не из-за этого Украина оказалась в этом хаосе?" — поинтересовался Thomas Paine Band."Мы не нужны НАТО. Перестаньте унижаться", — заметил украинский пользователь Nikola Schulz."Уходи с поста", — призвал noone."Ты можешь сколько угодно встречаться с Блинкеном (госсекретарь США. – Прим. ред.) за Биг Маком и картошкой фри, как твой министр иностранных дел, но ты никогда не станешь членом НАТО или ЕС. Они обвели тебя вокруг пальца, как и США. Твой политический опыт ничтожен, как и твое президентство", — отметил Derrick M."Очередная операция по отмыванию денег", — резюмировал CensoredPatriot.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
https://ria.ru/20231227/otvet-1918350129.html
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украина, сша, москва, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, нато
Украина, США, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
"Уходи": пользователей Сети шокировали слова Зеленского о НАТО

Пользователи Х раскритиковали стремления Зеленского сотрудничать с НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о желании сотрудничать с НАТО и потребовали его отставки.
"Сегодня я провел совещание по работе Украины с НАТО в следующем году. <…> Украинская стратегия в отношении альянса абсолютно ясна", — заявил он.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Экс-посол Украины в США рассказал, как в НАТО жестко ответили Зеленскому
Вчера, 05:00
Пользователи Сети напомнили ему, что именно из-за НАТО Украина оказалась в такой плачевной ситуации сегодня.
"Разве не из-за этого Украина оказалась в этом хаосе?" — поинтересовался Thomas Paine Band.
"Мы не нужны НАТО. Перестаньте унижаться", — заметил украинский пользователь Nikola Schulz.
"Уходи с поста", — призвал noone.
"Ты можешь сколько угодно встречаться с Блинкеном (госсекретарь США. – Прим. ред.) за Биг Маком и картошкой фри, как твой министр иностранных дел, но ты никогда не станешь членом НАТО или ЕС. Они обвели тебя вокруг пальца, как и США. Твой политический опыт ничтожен, как и твое президентство", — отметил Derrick M.
"Очередная операция по отмыванию денег", — резюмировал CensoredPatriot.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
"Это ложный путь". В Раде решили признать серьезную ошибку Зеленского
Вчера, 01:55
 
УкраинаСШАМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
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