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В Совфеде предложили прописать в Трудовом кодексе понятие "наставник" - РИА Новости, 27.12.2023
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19:40 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918563481.html
В Совфеде предложили прописать в Трудовом кодексе понятие "наставник"
В Совфеде предложили прописать в Трудовом кодексе понятие "наставник" - РИА Новости, 27.12.2023
В Совфеде предложили прописать в Трудовом кодексе понятие "наставник"
В Трудовом кодексе не определено понятие "наставник", заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, выразив готовность подключиться к этой работе. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:40
2023-12-27T19:40
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Трудовом кодексе не определено понятие "наставник", заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, выразив готовность подключиться к этой работе. Возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве, сказал президент России Владимир Путин. "На мой взгляд, прописать в законодательстве возможность выплат для наставников – очень правильная идея. Уверен, что коллеги-сенаторы её поддержат. Тем более, что 2023 год был годом педагога и наставника, подобные выплаты могут стать хорошим подарком для настоящих наставников", - сказал политик. Он также напомнил, что "в нашем Трудовом кодексе понятие "наставник" до сих пор не определено". "Готов подключиться к этой работе, используя свой опыт, как основатель фонда наставников", - сказал Шейкин. Сенатор является основателем Фонда поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры".
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В Совфеде предложили прописать в Трудовом кодексе понятие "наставник"

Сенатор Шейкин: в Трудовом кодексе понятие "наставник" до сих пор не определено

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Трудовом кодексе не определено понятие "наставник", заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, выразив готовность подключиться к этой работе.
Возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве, сказал президент России Владимир Путин.
«
"На мой взгляд, прописать в законодательстве возможность выплат для наставников – очень правильная идея. Уверен, что коллеги-сенаторы её поддержат. Тем более, что 2023 год был годом педагога и наставника, подобные выплаты могут стать хорошим подарком для настоящих наставников", - сказал политик.
Он также напомнил, что "в нашем Трудовом кодексе понятие "наставник" до сих пор не определено". "Готов подключиться к этой работе, используя свой опыт, как основатель фонда наставников", - сказал Шейкин.
Сенатор является основателем Фонда поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры".
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