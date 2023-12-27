https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918563481.html

В Совфеде предложили прописать в Трудовом кодексе понятие "наставник"

В Совфеде предложили прописать в Трудовом кодексе понятие "наставник" - РИА Новости, 27.12.2023

В Совфеде предложили прописать в Трудовом кодексе понятие "наставник"

В Трудовом кодексе не определено понятие "наставник", заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, выразив готовность подключиться к этой работе. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:40

2023-12-27T19:40

2023-12-27T19:40

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Трудовом кодексе не определено понятие "наставник", заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, выразив готовность подключиться к этой работе. Возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве, сказал президент России Владимир Путин. "На мой взгляд, прописать в законодательстве возможность выплат для наставников – очень правильная идея. Уверен, что коллеги-сенаторы её поддержат. Тем более, что 2023 год был годом педагога и наставника, подобные выплаты могут стать хорошим подарком для настоящих наставников", - сказал политик. Он также напомнил, что "в нашем Трудовом кодексе понятие "наставник" до сих пор не определено". "Готов подключиться к этой работе, используя свой опыт, как основатель фонда наставников", - сказал Шейкин. Сенатор является основателем Фонда поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры".

https://ria.ru/20231227/peredacha-1918554586.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин