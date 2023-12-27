https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918563481.html
В Совфеде предложили прописать в Трудовом кодексе понятие "наставник"
В Совфеде предложили прописать в Трудовом кодексе понятие "наставник" - РИА Новости, 27.12.2023
В Совфеде предложили прописать в Трудовом кодексе понятие "наставник"
В Трудовом кодексе не определено понятие "наставник", заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, выразив готовность подключиться к этой работе. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:40
2023-12-27T19:40
2023-12-27T19:40
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Трудовом кодексе не определено понятие "наставник", заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, выразив готовность подключиться к этой работе. Возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве, сказал президент России Владимир Путин. "На мой взгляд, прописать в законодательстве возможность выплат для наставников – очень правильная идея. Уверен, что коллеги-сенаторы её поддержат. Тем более, что 2023 год был годом педагога и наставника, подобные выплаты могут стать хорошим подарком для настоящих наставников", - сказал политик. Он также напомнил, что "в нашем Трудовом кодексе понятие "наставник" до сих пор не определено". "Готов подключиться к этой работе, используя свой опыт, как основатель фонда наставников", - сказал Шейкин. Сенатор является основателем Фонда поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры".
https://ria.ru/20231227/peredacha-1918554586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В Совфеде предложили прописать в Трудовом кодексе понятие "наставник"
Сенатор Шейкин: в Трудовом кодексе понятие "наставник" до сих пор не определено
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Трудовом кодексе не определено понятие "наставник", заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, выразив готовность подключиться к этой работе.
Возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве, сказал президент России Владимир Путин
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"На мой взгляд, прописать в законодательстве возможность выплат для наставников – очень правильная идея. Уверен, что коллеги-сенаторы её поддержат. Тем более, что 2023 год был годом педагога и наставника, подобные выплаты могут стать хорошим подарком для настоящих наставников", - сказал политик.
Он также напомнил, что "в нашем Трудовом кодексе понятие "наставник" до сих пор не определено". "Готов подключиться к этой работе, используя свой опыт, как основатель фонда наставников", - сказал Шейкин.
Сенатор является основателем Фонда поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры".
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