https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918577184.html

Никитин: появление термина "наставник" в Трудовом кодексе является ключевым

Никитин: появление термина "наставник" в Трудовом кодексе является ключевым - РИА Новости, 27.12.2023

Никитин: появление термина "наставник" в Трудовом кодексе является ключевым

Появление термина "наставничество" в Трудовом кодексе является ключевым, это позволит достойно оплачивать труд наставников, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T21:21

2023-12-27T21:21

2023-12-27T21:21

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новгородская область

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Появление термина "наставничество" в Трудовом кодексе является ключевым, это позволит достойно оплачивать труд наставников, рассказал журналистам глава Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В среду президент Владимир Путин провел итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. В нем принимал участие и Никитин, который накануне также участвовал в семинаре-совещании по подготовке к Госсовету. Обсуждались поправки в федеральное законодательство, чтобы наставники в медицине, образовании, спорте и других сферах могли передавать опыт и получать оплату. "Все те предложения, которые обсуждались, как сказал президент, войдут в перечень поручений. Ключевое — это то, что в Трудовом кодексе появится понятие "наставничество". Это позволит без каких-то сложных конструкций тем, кто является наставниками, доплачивать за их работу. Что позволит делать это в бюджетных учреждениях, на оборонных предприятиях и так далее. Наставничество бывает разным: кто-то это делает просто по зову души, кто-то тратит свое время и логично, что оно должно быть оплачено. Люди об этом говорят. То нормативное регулирование, о котором сказал президент, позволит это сделать", - отметил Никитин. Он также сообщил, что одна из новгородских инициатив о введении доплат муниципалитетами студентам-целевикам, которые обучаются на педагогических специальностях в Новгородском университете, и о введении этим студентам по предложению ректора НовГУ Юрия Боровикова повышенной стипендии, если они отличники, — в докладе президента прозвучала как лучшая практика. "Значит, мы идем правильным путем. Нам надо еще более серьезно думать о поддержке наших педагогов", - добавил Никитин. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Госсовета сообщила, что правительство РФ совместно с парламентом разработает поправки в трудовое законодательство, чтобы сделать стимулирующие выплаты за наставничество отдельной категорией.

https://ria.ru/20231227/putin-1918542972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), владимир путин, татьяна голикова