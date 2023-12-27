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Путин предложил подключить к системе наставничества ветеранов - РИА Новости, 27.12.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
17:45 27.12.2023 (обновлено: 22:17 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527519.html
Путин предложил подключить к системе наставничества ветеранов
Путин предложил подключить к системе наставничества ветеранов - РИА Новости, 27.12.2023
Путин предложил подключить к системе наставничества ветеранов
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сформировать в стране целостную систему наставничества для детей и молодёжи, подключать к этой работе... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:45
2023-12-27T22:17
общество
россия
владимир путин
год педагога и наставника
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сформировать в стране целостную систему наставничества для детей и молодёжи, подключать к этой работе ветеранов боевых действий. “Как уже говорил, (нужно - ред.) активно подключать к этой работе (формирования системы наставничества - ред.) и ветеранов боевых действий. Вот сейчас мы здесь с ребятами разговаривали, они здесь находятся. И дальше будут обсуждать эти вопросы. Вы видели и на прямой линии, прямо чуть ли не с линии фронта люди об этом говорят, потому что понимают, что это значит для страны, которую они сейчас защищают”, - сказал Путин во время заседания Государственного совета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. Во время прямой линии с президентом 14 декабря первый видеовопрос был задан с передовой, недалеко от линии фронта, участником специальной военной операции Сергеем Соболевым из города Искитим Новосибирской области. Он отметил, что ветераны могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения в рамках военно-патриотической структуры.
https://ria.ru/20231226/svo-1918204946.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин, Год педагога и наставника
Путин предложил подключить к системе наставничества ветеранов

Путин: нужно сформировать систему наставничества и подключить к ней ветеранов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сформировать в стране целостную систему наставничества для детей и молодёжи, подключать к этой работе ветеранов боевых действий.
“Как уже говорил, (нужно - ред.) активно подключать к этой работе (формирования системы наставничества - ред.) и ветеранов боевых действий. Вот сейчас мы здесь с ребятами разговаривали, они здесь находятся. И дальше будут обсуждать эти вопросы. Вы видели и на прямой линии, прямо чуть ли не с линии фронта люди об этом говорят, потому что понимают, что это значит для страны, которую они сейчас защищают”, - сказал Путин во время заседания Государственного совета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
Во время прямой линии с президентом 14 декабря первый видеовопрос был задан с передовой, недалеко от линии фронта, участником специальной военной операции Сергеем Соболевым из города Искитим Новосибирской области. Он отметил, что ветераны могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения в рамках военно-патриотической структуры.
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Год педагога и наставникаОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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