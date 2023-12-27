https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527519.html

Путин предложил подключить к системе наставничества ветеранов

Путин предложил подключить к системе наставничества ветеранов - РИА Новости, 27.12.2023

Путин предложил подключить к системе наставничества ветеранов

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сформировать в стране целостную систему наставничества для детей и молодёжи, подключать к этой работе... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:45

2023-12-27T17:45

2023-12-27T22:17

общество

россия

владимир путин

год педагога и наставника

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сформировать в стране целостную систему наставничества для детей и молодёжи, подключать к этой работе ветеранов боевых действий. “Как уже говорил, (нужно - ред.) активно подключать к этой работе (формирования системы наставничества - ред.) и ветеранов боевых действий. Вот сейчас мы здесь с ребятами разговаривали, они здесь находятся. И дальше будут обсуждать эти вопросы. Вы видели и на прямой линии, прямо чуть ли не с линии фронта люди об этом говорят, потому что понимают, что это значит для страны, которую они сейчас защищают”, - сказал Путин во время заседания Государственного совета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. Во время прямой линии с президентом 14 декабря первый видеовопрос был задан с передовой, недалеко от линии фронта, участником специальной военной операции Сергеем Соболевым из города Искитим Новосибирской области. Он отметил, что ветераны могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения в рамках военно-патриотической структуры.

https://ria.ru/20231226/svo-1918204946.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, владимир путин