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Захарова заявила о росте напряженности в Красном море - РИА Новости, 27.12.2023
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12:51 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/napryazhennost-1918419372.html
Захарова заявила о росте напряженности в Красном море
Захарова заявила о росте напряженности в Красном море - РИА Новости, 27.12.2023
Захарова заявила о росте напряженности в Красном море
Наращивание военного присутствия в районе Красного моря повышает напряженность и увеличивает риски разрастания палестино-израильского конфликта, заявила... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:51
2023-12-27T12:51
мария захарова
красное море
сша
политика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Наращивание военного присутствия в районе Красного моря повышает напряженность и увеличивает риски разрастания палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "США и ряд европейских стран наращивают присутствие своих ВМС в районе Восточного Средиземноморья, а теперь под разными предлогами и в Красном море, это повышает и без того зашкаливающий градус напряженности, увеличивает риски приобретения палестино-израильским конфликтом общерегионального характера", - сказала она в ходе брифинга. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
https://ria.ru/20231227/khusity-1918338541.html
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мария захарова, красное море, сша, политика
Мария Захарова, Красное море, США, Политика
Захарова заявила о росте напряженности в Красном море

Захарова: наращивание военного присутствия в Красном море повышает напряженность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Наращивание военного присутствия в районе Красного моря повышает напряженность и увеличивает риски разрастания палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"США и ряд европейских стран наращивают присутствие своих ВМС в районе Восточного Средиземноморья, а теперь под разными предлогами и в Красном море, это повышает и без того зашкаливающий градус напряженности, увеличивает риски приобретения палестино-израильским конфликтом общерегионального характера", - сказала она в ходе брифинга.
Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
Американский эсминец USS Laboon - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Вчера, 00:04
 
Мария ЗахароваКрасное мореСШАПолитика
 
 
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