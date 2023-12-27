https://ria.ru/20231227/napryazhennost-1918419372.html

Захарова заявила о росте напряженности в Красном море

Захарова заявила о росте напряженности в Красном море - РИА Новости, 27.12.2023

Захарова заявила о росте напряженности в Красном море

Наращивание военного присутствия в районе Красного моря повышает напряженность и увеличивает риски разрастания палестино-израильского конфликта, заявила... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:51

2023-12-27T12:51

2023-12-27T12:51

мария захарова

красное море

сша

политика

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Наращивание военного присутствия в районе Красного моря повышает напряженность и увеличивает риски разрастания палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "США и ряд европейских стран наращивают присутствие своих ВМС в районе Восточного Средиземноморья, а теперь под разными предлогами и в Красном море, это повышает и без того зашкаливающий градус напряженности, увеличивает риски приобретения палестино-израильским конфликтом общерегионального характера", - сказала она в ходе брифинга. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20231227/khusity-1918338541.html

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, красное море, сша, политика