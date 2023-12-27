https://ria.ru/20231227/napadenie-1918338148.html

Контейнеровоз MSC подтвердил нападение на свой корабль в Красном море

Контейнеровоз MSC подтвердил нападение на свой корабль в Красном море - РИА Новости, 27.12.2023

Контейнеровоз MSC подтвердил нападение на свой корабль в Красном море

Швейцарский контейнеровоз Mediterranean Shipping Company (MSC) подтвердил нападение на свой корабль UNITED VIII в Красном море 26 декабря, никто из экипажа не... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T00:00

2023-12-27T00:00

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ЖЕНЕВА, 26 дек - РИА Новости. Швейцарский контейнеровоз Mediterranean Shipping Company (MSC) подтвердил нападение на свой корабль UNITED VIII в Красном море 26 декабря, никто из экипажа не пострадал, говорится в опубликованном заявлении на сайте компании. Ранее во вторник правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море, который отказался сворачивать с намеченного курса после предупреждений хуситов. "MSC подтверждает, что 26 декабря 2023 года контейнеровоз MSC UNITED VIII подвергся нападению во время прохождения транзитом через Красное море. Судно проинформировало находящийся поблизости военный корабль коалиционных сил о нападении и в соответствии с инструкциями предприняло маневры уклонения", - сказано в документе. Компания уточняет, что инцидент произошел 26 декабря 2023 года примерно в 15.25 мск, когда судно MSC направлялось из порта Короля Абдаллы в Саудовской Аравии в Пакистан. "В настоящее время весь экипаж находится в безопасности, сообщений о жертвах не поступало, и проводится тщательная оценка состояния судна", - добавляется в заявлении. В декабре MSC сообщила, что прекращает движение своих судов через Суэцкий канал. Ранее США объявили, что вместе с десятью другими странами, включая Бахрейн, начинают операцию в Красном море по защите судоходства от участившихся атак хуситов. Те в ответ заявили, что милитаризация со стороны США Красного моря для обеспечения безопасности израильских кораблей создаёт угрозу судоходству в этом регионе.

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

https://ria.ru/20231219/khusity-1916804497.html

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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла