https://ria.ru/20231227/nabory-1918586099.html

Предприниматели Кубани собрали новогодние наборы для бойцов в зоне СВО

Предприниматели Кубани собрали новогодние наборы для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 27.12.2023

Предприниматели Кубани собрали новогодние наборы для бойцов в зоне СВО

Предприниматели Темрюкского района собрали для бойцов в Донецкую народную республику фрукты, овощи, мясо и новогодние подарки, посылка будет отправлена до... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T22:47

2023-12-27T22:47

2023-12-27T22:47

надежные люди

общество

темрюкский район

темрюк

донецкая народная республика

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КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Предприниматели Темрюкского района собрали для бойцов в Донецкую народную республику фрукты, овощи, мясо и новогодние подарки, посылка будет отправлена до наступления праздников, сообщила РИА Новости организатор пункта сбора гумпомощи в станице Голубицкой Елена Очеретина. Собеседница агентства рассказала, что организовала сбор гуманитарной помощи сразу после начала спецоперации. У самой Елены на передовой "с первого дня" находятся зять и брат. По ее словам, в сборе гумгрузов помогают местные жители, в том числе коллектив Центрального рынка Темрюка. "Предприниматели темрюкского рынка в этот раз привезли для бойцов большое количество мяса, фрукты, овощи и закупили конфеты, из которых мы составили почти полсотни сладких наборов. Также предпринимательница из станицы Голубицкий передала ещё 51 подарок для десантно-штурмовой роты. Посылка будет направлена нашим ребятам в Крымки (село Донецкой народной республики - ред.)", - сказала Очеретина. Елена добавила, что подарки бойцам на передовую отправят в ближайшее время. Активисты также собрали новогодние сладкие наборы для детей погибших участников СВО. Только за этот декабрь, по словам Очеретиной, волонтеры Темрюкского района по заявкам бойцов закупили рюкзаки, костюмы "Горка", берцы, а также отправили лекарства в госпиталь.

https://ria.ru/20231227/svo-1918453698.html

https://ria.ru/20231227/pomosch-1918373653.html

темрюкский район

темрюк

донецкая народная республика

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общество, темрюкский район, темрюк, донецкая народная республика