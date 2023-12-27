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В Великом Новгороде откроется музей СВО - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 27.12.2023 (обновлено: 13:16 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/muzey-1918422505.html
В Великом Новгороде откроется музей СВО
В Великом Новгороде откроется музей СВО - РИА Новости, 27.12.2023
В Великом Новгороде откроется музей СВО
Музей специальной военной операции откроется в центре Великого Новгорода в 2024 году, там будет собрана информация обо всех новгородцах, ушедших на фронт,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:01
2023-12-27T13:16
специальная военная операция на украине
великий новгород
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Музей специальной военной операции откроется в центре Великого Новгорода в 2024 году, там будет собрана информация обо всех новгородцах, ушедших на фронт, сообщил губернатор региона Андрей Никитин. В Государственном архиве Новгородской области открылась выставочная экспозиция, посвященная событиям СВО и подвигам ее участников. Выступая на открытии, Никитин напомнил, что именно участник поискового отряда "Новгородец", входящего в экспедицию "Долина", предложил президенту России создать выставку. В дальнейшем это предложение стало поручением главы государства. "В следующем году у нашей экспозиции появится постоянный дом. Помещение уже определено в центре города. В этом музее должна быть собрана информация абсолютно обо всех участниках специальной военной операции, которые ушли туда из Новгородской области. Для тех, кто вернулся и кто остался там – мы должны знать, помнить и хранить эту память. Это задача нашего архива и людей, которые занимаются созданием музейной коллекции", – сообщил Никитин. Пресс-служба правительства региона уточняет, что выставочная экспозиция включает четыре раздела: "Великая Отечественная война. Преступления гитлеровского нацизма на новгородской земле в 1941–1944 годах", "Возрождение нацизма и борьба с ним", "Начало и проведение специальной военной операции", "Помощь новгородцев фронту. Волонтерство, восстановление новых территорий". Материалы дополнены видеоконтентом и информацией на интерактивных столах. На стендах и витринах размещено более 100 текстовых документов, фотографий и предметов. Отмечается, что выставка создана рабочей группой правительства региона, областным Государственным архивом новейшей истории при участии партнеров, а также благодаря усилиям большого коллектива специалистов и неравнодушных людей.
https://ria.ru/20231213/pamyatnik-1915637068.html
https://ria.ru/20220525/spetsoperatsiya-1790663607.html
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великий новгород, россия
Специальная военная операция на Украине, Великий Новгород, Россия
В Великом Новгороде откроется музей СВО

Никитин: музей СВО откроется в центре Великого Новгорода в 2024 году

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСофийский собор Новгородского Кремля
Софийский собор Новгородского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Софийский собор Новгородского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Музей специальной военной операции откроется в центре Великого Новгорода в 2024 году, там будет собрана информация обо всех новгородцах, ушедших на фронт, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
В Государственном архиве Новгородской области открылась выставочная экспозиция, посвященная событиям СВО и подвигам ее участников. Выступая на открытии, Никитин напомнил, что именно участник поискового отряда "Новгородец", входящего в экспедицию "Долина", предложил президенту России создать выставку. В дальнейшем это предложение стало поручением главы государства.
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"В следующем году у нашей экспозиции появится постоянный дом. Помещение уже определено в центре города. В этом музее должна быть собрана информация абсолютно обо всех участниках специальной военной операции, которые ушли туда из Новгородской области. Для тех, кто вернулся и кто остался там – мы должны знать, помнить и хранить эту память. Это задача нашего архива и людей, которые занимаются созданием музейной коллекции", – сообщил Никитин.
Пресс-служба правительства региона уточняет, что выставочная экспозиция включает четыре раздела: "Великая Отечественная война. Преступления гитлеровского нацизма на новгородской земле в 1941–1944 годах", "Возрождение нацизма и борьба с ним", "Начало и проведение специальной военной операции", "Помощь новгородцев фронту. Волонтерство, восстановление новых территорий". Материалы дополнены видеоконтентом и информацией на интерактивных столах. На стендах и витринах размещено более 100 текстовых документов, фотографий и предметов.
Отмечается, что выставка создана рабочей группой правительства региона, областным Государственным архивом новейшей истории при участии партнеров, а также благодаря усилиям большого коллектива специалистов и неравнодушных людей.
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