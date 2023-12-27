https://ria.ru/20231227/moskva-1918296286.html

Ефимов: в Москве появится 12 производств в рамках МаИП

Ефимов: в Москве появится 12 производств в рамках МаИП - РИА Новости, 27.12.2023

Ефимов: в Москве появится 12 производств в рамках МаИП

В Москве с начала текущего года с инвесторами были заключены договоры аренды участков земли, в рамках которых они возведут двенадцать производственных объектов... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:06

2023-12-27T09:06

2023-12-27T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757395_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e4e7a458a7f63f9beda3cd2e470ebf5c.jpg

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Москве с начала текущего года с инвесторами были заключены договоры аренды участков земли, в рамках которых они возведут двенадцать производственных объектов по масштабным инвестиционным проектам (МаИП), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Промышленность в Москве продолжает развиваться, в том числе благодаря поддержке города. С начала 2023 года для строительства новых производств город предоставил инвесторам 12 земельных участков общей площадью 46,8 гектара по льготной ставке один рубль в год. В результате в столице появятся заводы по выпуску стройматериалов, косметики, продуктов питания, кормов для животных, на которых смогут трудоустроиться около 6,5 тысячи человек", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В марте прошлого года в городе начала действовать новая мера поддержки представителей бизнеса, в рамках которой они могут получить участок земли для аренды за 1 рубль в год на расширение или создание производств в рамках реализации МаИП. Эта мера поддержки помогает предприятиям в короткие сроки запустить производство продукции, которая представляет важность для столицы.В свою очередь, министр правительства города, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что договоры аренды участков земли в рамках МаИП заключаются на 5 лет. За этот период инвесторы обязаны закончить строительство предприятий.Он уточнил, что в этом году участки земли были выделены для создания и расширения производств на территории 8 столичных округов. В Троицком и Новомосковском административных округах их больше всего – 34,6 га. Пищевой кластер появится в поселении Щаповском, площадь участка – 27,4 га. В Марушкинском поселении возведут производство стройматериалов, площадь участка – 5,8 га. В поселении Вороновском появится производство технологического оборудования, площадь этого участка составляет 1,45 га.Отмечается, что на территории Москвы в рамках реализации МаИП возведут предприятия по выпуску мясных консервов, молочной, хлебной, кондитерской продукции, косметических средств, одежды. Кроме того, появятся производства строительных материалов и комплектующих для крупногабаритных жилых модулей и прочей продукции.По словам министра столичного правительства, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, властями столицы недавно был заключен договор аренды земельного участка по льготной ставке 1 рубль в год с производителем деревянных модулей, которые необходимы для строительства и ремонта. Данное производство возведут на юго-востоке Москвы на участке земли площадью 0,7 га. Он уточнил, что получить работу на предприятии смогут около 150 сотрудников. Каждый год там будут выпускать более 110 тыс. кв. м изделий.Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы в текущем году предоставили 156,3 га земли для реализации МаИП на территории города.

https://ria.ru/20231225/zavod-1917582141.html

https://ria.ru/20231225/efimov-1917576781.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)