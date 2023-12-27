https://ria.ru/20231227/morzh-1918377173.html
В крымском зоопарке поселился морж Салтан
В крымском зоопарке поселился морж Салтан - РИА Новости, 27.12.2023
В крымском зоопарке поселился морж Салтан
Морж Салтан массой более 1,5 тонны и длиной около четырех метров - самый крупный из тех, кто живет в зоопарках России - стал обитателем Бахчисарайского парка... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:32
2023-12-27T10:32
2023-12-27T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Морж Салтан массой более 1,5 тонны и длиной около четырех метров - самый крупный из тех, кто живет в зоопарках России - стал обитателем Бахчисарайского парка миниатюр, где для него создали бассейн за особо прочным стеклом, сообщил РИА Новости директор зоопарка Виктор Жиленко. "У нас поселился морж Салтан, его масса более 1,5 тонны, а длина около 4 метров, это самый крупный из всех моржей, которые содержатся в российских зоопарках. На данный момент еще пять моржей – девочек - находятся в зоопарках Москвы. Салтан - пенсионер, ему 21 год, но он в хорошей форме и хорошо перенес переезд в Крым", - сообщил Жиленко. Ранее морж выступал в цирке. Директор парка сообщил, что до переезда моржа в Крым он специально выезжал для знакомства с ним. Для Салтана создан специальный бассейн, в котором летом надо будет охлаждать воду до 10 градусов. Вольер огражден специальным стеклянным барьером с особо прочным поликарбонатным стеклом. По словам Жиленко, морж не "покушался" на ограждение. "В день морж съедает 60 кг разнообразных морепродуктов: мойвы, кильки, филе сельди, мидии и гребешки. Салтан обожает перед приемом пищи общаться, играть с тренером и выполнять физические упражнения. А также умеет петь и эффектно свистит", - рассказал Жиленко.
https://ria.ru/20231221/snegoviki-1917309364.html
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общество, россия, москва, республика крым
Общество, Россия, Москва, Республика Крым
В крымском зоопарке поселился морж Салтан
В крымском зоопарке за прочным стеклом поселился полуторатонный морж Салтан
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Морж Салтан массой более 1,5 тонны и длиной около четырех метров - самый крупный из тех, кто живет в зоопарках России - стал обитателем Бахчисарайского парка миниатюр, где для него создали бассейн за особо прочным стеклом, сообщил РИА Новости директор зоопарка Виктор Жиленко.
"У нас поселился морж Салтан, его масса более 1,5 тонны, а длина около 4 метров, это самый крупный из всех моржей, которые содержатся в российских зоопарках. На данный момент еще пять моржей – девочек - находятся в зоопарках Москвы
. Салтан - пенсионер, ему 21 год, но он в хорошей форме и хорошо перенес переезд в Крым", - сообщил Жиленко.
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Ранее морж выступал в цирке. Директор парка сообщил, что до переезда моржа в Крым он специально выезжал для знакомства с ним. Для Салтана создан специальный бассейн, в котором летом надо будет охлаждать воду до 10 градусов. Вольер огражден специальным стеклянным барьером с особо прочным поликарбонатным стеклом. По словам Жиленко, морж не "покушался" на ограждение.
"В день морж съедает 60 кг разнообразных морепродуктов: мойвы, кильки, филе сельди, мидии и гребешки. Салтан обожает перед приемом пищи общаться, играть с тренером и выполнять физические упражнения. А также умеет петь и эффектно свистит", - рассказал Жиленко.
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