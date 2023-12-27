https://ria.ru/20231227/mobilizatsiya-1918559561.html
Швейцария следит за ситуацией вокруг украинского проекта о мобилизации
Швейцария следит за ситуацией вокруг украинского проекта о мобилизации - РИА Новости, 27.12.2023
Швейцария следит за ситуацией вокруг украинского проекта о мобилизации
Швейцария внимательно следит за развитием ситуации на Украине и ожидает решения украинского парламента по законопроекту о мобилизации, прежде чем занять... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:17
2023-12-27T19:17
2023-12-27T19:17
в мире
украина
швейцария
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155038/96/1550389608_0:129:3068:1855_1920x0_80_0_0_2945b828b18cc5b2feef4d337337b85d.jpg
ЖЕНЕВА, 27 дек - РИА Новости. Швейцария внимательно следит за развитием ситуации на Украине и ожидает решения украинского парламента по законопроекту о мобилизации, прежде чем занять какую-либо позицию, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по миграции (SEM) страны Сэмюэл Висс. "Государственный секретариат по миграции (SEM) внимательно следит за развитием ситуации на Украине. Поскольку упомянутый вами "окончательный вариант" - это проект, который позже будет обсуждаться в украинском парламенте, мы не можем сейчас высказываться по этому поводу", - ответил он на вопрос, готова ли в принципе Швейцария лишить статуса беженца украинских мужчин в стране, которые теоретически могут получить повестку. В ноябре правительство Швейцарии одобрило продление защитного статуса украинских беженцев в стране до 4 марта 2025 года при условии, что уровень их активности составит 40% к концу 2024 года. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 22 декабря 66 078 украинцев имели статус беженца S в стране. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918455101.html
https://ria.ru/20231227/mobilizatsiya-1918431197.html
украина
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155038/96/1550389608_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ab353b65eece818dc1e4b9a9e7e2dc4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, швейцария, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Швейцария следит за ситуацией вокруг украинского проекта о мобилизации
Швейцария следит за ситуацией вокруг украинского законопроекта о мобилизации
ЖЕНЕВА, 27 дек - РИА Новости. Швейцария внимательно следит за развитием ситуации на Украине и ожидает решения украинского парламента по законопроекту о мобилизации, прежде чем занять какую-либо позицию, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по миграции (SEM) страны Сэмюэл Висс.
«
"Государственный секретариат по миграции (SEM) внимательно следит за развитием ситуации на Украине. Поскольку упомянутый вами "окончательный вариант" - это проект, который позже будет обсуждаться в украинском парламенте, мы не можем сейчас высказываться по этому поводу", - ответил он на вопрос, готова ли в принципе Швейцария лишить статуса беженца украинских мужчин в стране, которые теоретически могут получить повестку.
Депутатам Рады не советовали комментировать проект о мобилизации, пишут СМИ
В ноябре правительство Швейцарии одобрило продление защитного статуса украинских беженцев в стране до 4 марта 2025 года при условии, что уровень их активности составит 40% к концу 2024 года.
По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 22 декабря 66 078 украинцев имели статус беженца S в стране. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.
Владимир Зеленский
на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Слова Залужного о мобилизации вызвали шок в США