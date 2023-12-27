https://ria.ru/20231227/mobilizatsiya-1918559561.html

Швейцария следит за ситуацией вокруг украинского проекта о мобилизации

Швейцария следит за ситуацией вокруг украинского проекта о мобилизации - РИА Новости, 27.12.2023

Швейцария следит за ситуацией вокруг украинского проекта о мобилизации

Швейцария внимательно следит за развитием ситуации на Украине и ожидает решения украинского парламента по законопроекту о мобилизации, прежде чем занять... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:17

2023-12-27T19:17

2023-12-27T19:17

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украина

швейцария

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ЖЕНЕВА, 27 дек - РИА Новости. Швейцария внимательно следит за развитием ситуации на Украине и ожидает решения украинского парламента по законопроекту о мобилизации, прежде чем занять какую-либо позицию, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по миграции (SEM) страны Сэмюэл Висс. "Государственный секретариат по миграции (SEM) внимательно следит за развитием ситуации на Украине. Поскольку упомянутый вами "окончательный вариант" - это проект, который позже будет обсуждаться в украинском парламенте, мы не можем сейчас высказываться по этому поводу", - ответил он на вопрос, готова ли в принципе Швейцария лишить статуса беженца украинских мужчин в стране, которые теоретически могут получить повестку. В ноябре правительство Швейцарии одобрило продление защитного статуса украинских беженцев в стране до 4 марта 2025 года при условии, что уровень их активности составит 40% к концу 2024 года. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 22 декабря 66 078 украинцев имели статус беженца S в стране. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231227/ukraina-1918455101.html

https://ria.ru/20231227/mobilizatsiya-1918431197.html

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в мире, украина, швейцария, владимир зеленский, вооруженные силы украины