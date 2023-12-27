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Тимошенко предложила отправить на фронт половину украинских силовиков - РИА Новости, 27.12.2023
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16:35 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/mobilizatsiya-1918498764.html
Тимошенко предложила отправить на фронт половину украинских силовиков
Тимошенко предложила отправить на фронт половину украинских силовиков - РИА Новости, 27.12.2023
Тимошенко предложила отправить на фронт половину украинских силовиков
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила призвать на фронт 50% всех силовиков на Украине вместо того, чтобы снижать призывной возраст. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:35
2023-12-27T16:35
в мире
украина
россия
юлия тимошенко
владимир зеленский
партия "батькивщина"
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила призвать на фронт 50% всех силовиков на Украине вместо того, чтобы снижать призывной возраст. Накануне Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" не будет голосовать в Верховной раде за новый законопроект о мобилизации, считает его неконституционным. "Сегодня у нас сотни тысяч силовиков, которые в центре страны лютуют по отношению к бизнесу: заводят уголовные дела, вымогают взятки, не дают работать. Давайте в первую очередь не возраст призыва понижать, а 50% всех силовиков, которые работают в полиции, прокуратуре, БЭБ (бюро экономической безопасности - ред.), которые подготовлены, призовем их", - сказала Тимошенко в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook*.Также она предложила разрешить добровольно мобилизовать профессиональных военных в возрасте от 60 до 65 лет. По ее мнению, первоочередным законом должен стать документ о создании фонда развития украинского военно-промышленного комплекса, а уже после масштабного запуска ВПК, можно обозначить точное число людей, которых нужно мобилизовать. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918455101.html
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в мире, украина, россия, юлия тимошенко, владимир зеленский, партия "батькивщина", вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Партия "Батькивщина", Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Тимошенко предложила отправить на фронт половину украинских силовиков

Тимошенко заявила, что "Батькивщина" не будет голосовать за проект о мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Юлия Тимошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила призвать на фронт 50% всех силовиков на Украине вместо того, чтобы снижать призывной возраст.
Накануне Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" не будет голосовать в Верховной раде за новый законопроект о мобилизации, считает его неконституционным.
«
"Сегодня у нас сотни тысяч силовиков, которые в центре страны лютуют по отношению к бизнесу: заводят уголовные дела, вымогают взятки, не дают работать. Давайте в первую очередь не возраст призыва понижать, а 50% всех силовиков, которые работают в полиции, прокуратуре, БЭБ (бюро экономической безопасности - ред.), которые подготовлены, призовем их", - сказала Тимошенко в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook*.
Также она предложила разрешить добровольно мобилизовать профессиональных военных в возрасте от 60 до 65 лет. По ее мнению, первоочередным законом должен стать документ о создании фонда развития украинского военно-промышленного комплекса, а уже после масштабного запуска ВПК, можно обозначить точное число людей, которых нужно мобилизовать.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Депутатам Рады не советовали комментировать проект о мобилизации, пишут СМИ
Вчера, 14:42
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Киеве заявили, что истощили потенциал финансирования военных потребностей
Вчера, 15:16
 
В миреУкраинаРоссияЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийПартия "Батькивщина"Вооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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