Тимошенко предложила отправить на фронт половину украинских силовиков
Тимошенко заявила, что "Батькивщина" не будет голосовать за проект о мобилизации
Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила призвать на фронт 50% всех силовиков на Украине вместо того, чтобы снижать призывной возраст.
Накануне Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" не будет голосовать в Верховной раде за новый законопроект о мобилизации, считает его неконституционным.
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"Сегодня у нас сотни тысяч силовиков, которые в центре страны лютуют по отношению к бизнесу: заводят уголовные дела, вымогают взятки, не дают работать. Давайте в первую очередь не возраст призыва понижать, а 50% всех силовиков, которые работают в полиции, прокуратуре, БЭБ (бюро экономической безопасности - ред.), которые подготовлены, призовем их", - сказала Тимошенко в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook*.
Также она предложила разрешить добровольно мобилизовать профессиональных военных в возрасте от 60 до 65 лет. По ее мнению, первоочередным законом должен стать документ о создании фонда развития украинского военно-промышленного комплекса, а уже после масштабного запуска ВПК, можно обозначить точное число людей, которых нужно мобилизовать.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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