https://ria.ru/20231227/mobilizatsiya-1918498764.html

Тимошенко предложила отправить на фронт половину украинских силовиков

Тимошенко предложила отправить на фронт половину украинских силовиков - РИА Новости, 27.12.2023

Тимошенко предложила отправить на фронт половину украинских силовиков

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила призвать на фронт 50% всех силовиков на Украине вместо того, чтобы снижать призывной возраст. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:35

2023-12-27T16:35

2023-12-27T16:35

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юлия тимошенко

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вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила призвать на фронт 50% всех силовиков на Украине вместо того, чтобы снижать призывной возраст. Накануне Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" не будет голосовать в Верховной раде за новый законопроект о мобилизации, считает его неконституционным. "Сегодня у нас сотни тысяч силовиков, которые в центре страны лютуют по отношению к бизнесу: заводят уголовные дела, вымогают взятки, не дают работать. Давайте в первую очередь не возраст призыва понижать, а 50% всех силовиков, которые работают в полиции, прокуратуре, БЭБ (бюро экономической безопасности - ред.), которые подготовлены, призовем их", - сказала Тимошенко в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook*.Также она предложила разрешить добровольно мобилизовать профессиональных военных в возрасте от 60 до 65 лет. По ее мнению, первоочередным законом должен стать документ о создании фонда развития украинского военно-промышленного комплекса, а уже после масштабного запуска ВПК, можно обозначить точное число людей, которых нужно мобилизовать. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231227/ukraina-1918455101.html

https://ria.ru/20231227/ukraina-1918467702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, юлия тимошенко, владимир зеленский, партия "батькивщина", вооруженные силы украины, верховная рада украины