Слова Залужного о мобилизации вызвали шок в США
Читатели Washington Post раскритиковали слова Залужного о мобилизации
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post подвергли критике заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о необходимости пополнения рядов украинских войск и предрекли Украине потерю новых территорий, если страна продолжит вести конфликт.
Залужный в ходе выступления на брифинге заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов украинских войск, в том числе рассылка электронных повесток.
"Серьезно? Сколько еще людей должно умереть за то, чего можно было легко избежать при правильном решении Байдена?" — возмутился boys play war planet dies.
"Некоторые из этих украинцев просто мазохисты. Они разрушили свою страну ради интересов США, а не своих. Думаю, стоит ожидать того, что украинцы свергнут правительство в 2024 году", — предположил Giantsmax.
"У Украины нет ресурсов, чтобы вести наступательные действия", — отметил Alan on Guitar.
"Россия победит. Америка – ненадежный союзник, всегда таким была и будет", —подытожил 4thCir.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.