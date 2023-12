https://ria.ru/20231227/mobilizatsiya-1918431197.html

Слова Залужного о мобилизации вызвали шок в США

Слова Залужного о мобилизации вызвали шок в США - РИА Новости, 27.12.2023

Слова Залужного о мобилизации вызвали шок в США

Читатели американской газеты The Washington Post подвергли критике заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о необходимости пополнения рядов... РИА Новости, 27.12.2023

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post подвергли критике заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о необходимости пополнения рядов украинских войск и предрекли Украине потерю новых территорий, если страна продолжит вести конфликт.Залужный в ходе выступления на брифинге заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов украинских войск, в том числе рассылка электронных повесток."Все кончено для Украины. Если они скоро не будут умолять Россию о мире, следующее рождество они будут отмечать без Одессы и Харькова", — заметил John The Duke Wayne."Серьезно? Сколько еще людей должно умереть за то, чего можно было легко избежать при правильном решении Байдена?" — возмутился boys play war planet dies."Некоторые из этих украинцев просто мазохисты. Они разрушили свою страну ради интересов США, а не своих. Думаю, стоит ожидать того, что украинцы свергнут правительство в 2024 году", — предположил Giantsmax."У Украины нет ресурсов, чтобы вести наступательные действия", — отметил Alan on Guitar."Россия победит. Америка – ненадежный союзник, всегда таким была и будет", —подытожил 4thCir.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.

